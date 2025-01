Arvind Kejriwal critica BJP por causa do candidato a ministro-chefe de Delhi

À medida que as eleições de Deli se aproximavam, a tensão entre o Partido Aam Aadmi (AAP) e o BJP aumentou. O convocador nacional da AAP, Arvind Kejriwal, afirmou no sábado que o BJP nomeará Ramesh Bidhuri como seu principal candidato ministerial para as próximas eleições para a Assembleia de Delhi.

Numa conferência de imprensa, Kejriwal destacou o passado controverso de Bidhuri, incluindo os seus comentários depreciativos sobre o ministro-chefe Atishi e a deputada do Congresso Priyanka Gandhi Vadra.

“Com a aproximação das eleições em Delhi, estamos ouvindo relatos de que Bidhuri será oficialmente declarado como o principal rosto ministerial do BJP em um ou dois dias. Estendo meus parabéns a ele”, disse Kejriwal sarcasticamente.