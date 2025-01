Arvind Kejriwal escreve para Mohan Bhagwat sobre as ‘más ações’ do BJP, o partido revida

O supremo do Partido Aam Aadmi (AAP), Arvind Kejriwal, escreveu ao chefe do RSS, Mohan Bhagwat, na quarta-feira, destacando o que ele chamou de “os erros do BJP” que minam a democracia, e questionou se Bhagwat apoia tais ações.

O BJP respondeu listando alguns conselhos a serem seguidos por Kejriwal, incluindo parar de mentir, à medida que a guerra política de palavras se intensifica antes das próximas eleições legislativas.

O antigo ministro-chefe de Deli perguntou ao chefe do RSS se ele apoiava as irregularidades cometidas pelo BJP no passado e perguntou também se a organização tolera a compra de votos, alegando que o BJP tem distribuído dinheiro aos eleitores em Deli.

“Há relatos na mídia de que o RSS buscará votos para o BJP nas eleições de Delhi. Isso é verdade? Antes disso, as pessoas querem saber se o RSS apoia as más ações cometidas pelo BJP no passado recente? A carta de Kejriwal perguntou.

“1. Os líderes do BJP estão comprando votos abertamente através da distribuição de dinheiro. O RSS apoia a compra de votos? 2. Estão a ser feitos esforços em grande escala para reduzir os votos dos pobres, dos Dalits, das pessoas de Purvanchal e dos moradores dos bairros de lata, apesar de estas pessoas viverem aqui há muitos anos. O RSS acredita que fazer isto é certo para a democracia indiana? Ele acrescentou, perguntando também: “Você não acha que o BJP está enfraquecendo a democracia indiana desta forma?”

Carta de Arvind Kejriwal ao chefe do RSS, Mohan Bhagwat.

O BJP respondeu à carta de Kejriwal ao chefe do RSS oferecendo-lhe alguns conselhos para o novo ano, incluindo parar de mentir e de fazer falsas promessas.

“Kejriwal deveria parar de mentir e ler nossas perguntas. O povo de Delhi espera que Kejriwal pare de mentir no ano novo. Esperançosamente, agora Kejriwal não fará juramentos falsos sobre seus filhos. Kejriwal deveria comprometer-se a não aceitar doações de forças anti-nacionais. Kejriwal não fará falsas promessas ao povo de Delhi. Kejriwal deveria fazer este juramento no ano novo”, disse o chefe do Delhi BJP, Virendra Sachdeva.

A AAP e o BJP têm estado envolvidos numa acalorada guerra de palavras na capital nacional, com a AAP a acusar o BJP de comprar votos e manipular listas de eleitores, enquanto o BJP retalia com alegações de falsas promessas e corrupção, entre outras acusações. Espera-se que a cidade realize eleições para eleger seus 70 MLAs antes de fevereiro deste ano.