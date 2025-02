Arvind Kejriwal para conhecer Bhagwant Mann, Punjab AAP MLAs após a derrota da Assembléia de Delhi – Delhi News

Menos de cinco dias após a derrota esmagadora da AAP nas eleições da Assembléia de Délhi em 5 de fevereiro, o chefe do partido, Arvind Kejriwal, se encontrará com o primeiro -ministro do Punjab, Bhagwant Mann e MLA, hoje no meio de uma possível rachadura dentro do rachar Unidade de Punjab da parte.

Atualmente, Punjab é o único estado em que a parte AAM Aadmi (AAP) está no poder. Após o severo salto nas mãos do BJP nas pesquisas de Délhi, a AAP agora terá que começar a se preparar para seu próximo melhor teste em Punjab, que vai para as pesquisas em 2027.

A AAP, que chegou ao poder em Delhi em 2013, conseguiu manter apenas 22 dos 70 assentos da Assembléia, enquanto o BJP conquistou uma vitória ao ganhar 48, correndo por seu retorno à capital após 27 anos.

Durante a reunião de hoje, programada para ocorrer na casa de Kapurthala em Nova Délhi, Kejriwal agradecerá pessoalmente aos líderes da Punjab AAP por suas contribuições para as pesquisas da Assembléia, disseram as fontes.

Um voto de agradecimento também será aprovado, enquanto o chefe do partido discutirá os resultados das eleições, bem como os preparativos iniciais para as pesquisas de Punjab.

Falando sobre a reunião, o deputado da AAP, Malizar Kang, disse à agência de notícias da ANI que “os comentários estão sendo feitos para formar uma estratégia futura” para o partido.

“É uma reunião organizacional para preparar a próxima estratégia”, disse ele sem mais detalhes.

O deputado também disse que o partido aceitou o mandato das pessoas na capital nacional e acrescentou que “fizemos o nosso melhor nos últimos 10 anos para melhorar Delhi e dar um bom governo e essa luta continuará”.

#OLHAR | Delhi: Na reunião de chamadas nacionais, Arvind Kejriwal, com o MLA de Punjab, o deputado do Partido Malvinder Singh Kang diz: “Aceitamos o mandato de Delhi. Fizemos o nosso melhor nos últimos 10 anos para melhorar Delhi e dar a um Bom governo e essa luta continua … quanto a … pic.twitter.com/797bbhjyus

– anos (@ani) 10 de fevereiro de 2025

Apenas um dia antes dos resultados das eleições de Délhi foram declarados em 9 de fevereiro, o líder do Congresso, Partap Singh Bajwa, disse que o primeiro -ministro de Punjab poderia mudar o BJP desde que ele estava em contato com o Ministério do Interior da União.

Bajwa também alegou que cerca de 30 MLA da AAP de Punjab também estavam em contato com ele, sugerindo um possível êxodo.

“Toda vez que esse avião Maharashtra aterrissa em Chandigarh, o primeiro passageiro que se tornará Eknath Shinde seria Bhagwant Mann”, disse o líder do Congresso em uma entrevista exclusiva com o diretor de notícias da Índia Today Rahul Kanwal, enquanto sugeriu uma rachadura entre Mann e Mann e Mann e Mann e Keejriwal.

Bajwa também disse que havia a possibilidade de Kejriwal desafiar Ludhiana, que atualmente está vago e se junta ao governo de Punjab.

Nas eleições da Assembléia de 2022 em Punjab, a AAP arrebatou o poder do Congresso ao ganhar 92 dos 117 assentos. O Congresso ganhou 18 cadeiras, enquanto Shiromani Akali Dal tem três MLA.

(Com suprimentos de Ashutosh Mishra)