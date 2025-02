Arvind Kejriwal renomear a fila: o Gabinete do Primeiro Ministro de Délhi pede a X para restaurar a manga oficial após renomear a linha – Delhi News

O Gabinete do Ministro Principal de Délhi escreveu na sexta -feira à plataforma da rede social X para restaurar o mango oficial “CMO Delhi” supostamente renomeado “Kejriatwork” a pedido do ex -ministro principal, Arvind Kejriwal.

Ele chega um dia após o BJP, que conquistou 48 assentos nas recentes pesquisas da Assembléia de Délhi, exigiu a intervenção do tenente governador VK Saxena na mudança de nome da “CMO Delhi”.

Em um e -mail para X na sexta -feira, o CMO disse que seu identificador “Grey TIC”, que possui aproximadamente 90.000 seguidores, mudou para “@Kejriwalatwork”.

“De acordo com a prática estabelecida, as contas oficiais não estão associadas às pessoas e passam aos sucessores à medida que a mudança é feita … a plataforma ‘X’ é solicitada a restaurar” @cmodelhi “e a senha da mesma em que pode ser enviada para A identificação oficial de e -mail cmdelhi@nic.in, que é a identificação oficial autorizada do primeiro -ministro, Delhi “, disse o CMO.

Isso garantirá que a manga oficial do Gabinete do Ministro Principal não seja mal usada no futuro e não possa ser manipulada, disse a carta, pedindo à plataforma de redes sociais que desative qualquer outra conta que tenha “@cmodelhi” imediatamente.

Na quinta -feira, o Presidente do BJP de Delhi exigiu que a LG procurasse um relatório do departamento do governo sobre o nome de renomear a administração de ‘CMO Delhi’ em X e seu suposto uso para apresentar posições do ex -primeiro -ministro de Delhi, Arvind Kejriwal .

O BJP retornou ao poder em Delhi, após 26 anos, derrotando o Partido Aam Aadmi nas pesquisas da Assembléia de 5 de fevereiro. O governo do partido ainda não se formou.

“Não seria exagero dizer que, assim que seu governo corrupto entrou em colapso, Arvind Kejriwal também se tornou um saqueador digital”, disse Sachdeva.

Ele condenou fortemente Kejriwal por supostamente renunciar à manga oficial criada ao usar fundos públicos para seu próprio uso.