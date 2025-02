"Às 12 horas, ele perdeu a final contra ele. E depois do jogo …". Pecador? O gesto que revelou seu futuro

É mencionado Gabriele FellineEle tem 23 anos como pecador e foi confrontado por um pequeno oponente de Jannik, com um desafio da Nike Junior Tour. No mestrado mundial, em Miami. Felline, tudo Courier de Turim Ele se lembrou dessa experiência: “Jannik ganhou e mereceu a vitória -Pense no esportista nascido em Biella, mas mudou um caminho muito jovem para Turim-depois de uma bela partida (3-0), ele havia restaurado e, no final, ele se impôs por 6-3 6-1. Já comparado a 12 Ele poderia fazer coisas simples muito bem. Ele puxou forte e diagonal e sua bola era muito pesada. Nós sabíamos sobre o seu potencial, mas ele era menos conhecido do que outros porque ele não participou de todos os torneios e ainda estava dividido em esqui alpino. Neste dia, muitos amigos me enviam o vídeo em que confronto o pecador em uma final de menos de 12 anos. Eu perco e saio do campo enquanto Jannik começa a suavizá -lo. A pergunta que todo mundo faz agora é clássica: por que você também não fez isso? Eu não tenho uma resposta precisa. “

Felline e Sinner se conheceram em outras ocasiões: “Jannik não fez uma atividade juvenil muito intensa e o circuito da ITF também o tocou”, lembrou -se. Para ele, os grandes estágios da raquete foram abertos, Gabriele hoje vive e estudou nos Estados Unidos, graças a uma feira de esportes: “Eu me formei em finanças do Lynn de Boca Raton na Flórida – ele disse a isso Correio – Este ano eu faço o mestre do mestre de um mestre. Meu sonho se tornou realidade. Ainda tenho que decidir o que farei mais tarde, quero usar bem meus estudos no setor de gerenciamento esportivo. Enquanto isso, jogo tênis para Barry e treino todos os dias.





Felline então lembrou -se da Quad Racing durante o fim de semana de Kamarina: “Quando não estávamos envolvidos no jogo, fomos ao areia do centro – ele acrescentou – Jannik adorou a velocidade e continuou a acelerar, ele também teve uma causa de excoração em o dedo. Traduzido, Queimar as fases para ele era normal“. O desejo de Gabriele no futuro é ver Jannik novamente:” A última vez que houve apenas uma simples troca de desejos, diretamente em Miami, por ocasião de um Masters 1000 – concluído Felline – concluído – concluído – Eu estava à mesa com Lorenzo SonegoSomos amigos desde os dias do parque verde. A equipe de Lorenzo e a de Jannik se cumprimentaram e eu adicionei a um aceno de cabeça. É claro que eu gostaria de falar com ele, mas não esse jogo e talvez nem mesmo tênis: os profissionais preferem outros tópicos em momentos de relaxamento. Este também é o caso do Sonego.