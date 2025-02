As 5 tendências no blazer que definirão 2025, de acordo com pessoas elegantes em Londres e Paris

(Crédito da imagem: que carrega o Reino Unido)

Poucos itens têm a atração duradoura e a versatilidade de um blazer bem cortado.

Seja a jaqueta cuidadosa e estruturada em um terno pontudo ou em uma silhueta de grandes dimensões (que, na minha opinião, é melhor usada com leggings), o blazer transcendeu suas origens como um símbolo de formalidade para se tornar um dos mais essenciais e multifacetados Agentes do guarda -roupa de todos os tempos. E enquanto mergulhamos totalmente em 2025, o blazer continua a evoluir, os designers reinventando esta peça clássica por meio de cortes, texturas e estilo inovadores.

Os Blazers, que nasceram no contexto de combinações masculinas no século XIX, começaram a se infiltrar nas armários da década de 1920, quando designers como Coco Chanel introduziram uma costura mais suave e feminina. Avanço rápido até 2025, e essa roupa emblemática sempre se torna forte, provando sua adaptabilidade através de mudanças nas tendências e estilos de vida. Onde foi considerado um elemento essencial do escritório de cabras, o blazer se tornou uma obrigação para uma infinidade de oportunidades muito além de 9 a 5. Quantas vezes todos nós usamos um blazer com um jeans para o brunch do fim de semana, ou jogando um em um vestido para deslizar para sair?

As faixas desta temporada apresentaram novas interpretações dos Blazers, reafirmando sua relevância nos círculos corporativos e descontraídos. Em Saint Laurent, a combinação era a característica de compatição fora da coleção Spring / Summer 2025, com Anthony Vaccarello apoiado fortemente em silhuetas alongadas e duplas que pareciam comandantes e frias. Enquanto isso, marcas de patrimônio como Gucci e desreguladores modernos como o Khaite colocaram sua vez para fazer combinações através de tecidos e detalhes inesperados.

A beleza de um blazer está em sua capacidade de aumentar qualquer olhar. Muitos se referem a “vestir” quando planejam se casar (e os blazers especificamente), o que pode parecer um tropo óbvio, mas certamente há algo sobre a confiança silenciosa de que a estrutura e o polimento que um blazer pode dar. Não é de surpreender que os nomes da cultura pop gostem Sucessão’s Siobhan Roy cimentou o status do blazer como o objetivo de um estilo discreto e silencioso. Enquanto o guarda -roupa de Shiv se inclina para tons neutros suaves e uma costura clássica, os estilos desta temporada oferecem mais cortes e tecidos não convencionais – desde camurça refinada a desenhos sem colarinho direcional.

Então, se você está tentando atualizar sua coleção Blazer em 2025, eu fiz um mergulho profundo nas 25 faixas S / S e os perfis da Internet mais elegantes para decifrar os cinco estilos da moda para procurar. Se você está procurando uma jaqueta de smoking duplo clássica ou está procurando algo um pouco não convencional que sempre resista ao teste do tempo, essas opções garantem a prorrogação em seu guarda -roupa, como qualquer bom blazer.

Compre 2025 Blazer Trends:

1. Blazers em camurça

Notas de estilo: Blazers luxuosos, mas discretos, em camurça, mas discretos têm um momento importante em 2025. A textura macia adiciona um elemento tátil à costura tradicional, o que o torna ideal para o clima de transição (mas talvez não a chuva). Tons de camelo de manteiga apresentados de Tod na pista, enquanto os favoritos dos becos já adotaram esse estilo em uma variedade de cores portáteis. Na minha humilde opinião, um blazer em camurça combina muito bem com jeans ou durante os meses mais quentes, uma saia deslizante. Para mantê -lo clássico, opte por tons neutros, como bronzeamento, toupeira ou carvão. E evite acessórios excessivamente acessíveis – a camurça fala de si mesma.

Compre blazers em camurça:

Veludo da hortelã Blazer de camurça nivelado

H&M Blazer um baú Uma grande visão de rua sobre a tendência, em um rico marrom marrom.

Doir deixou costeiro Faux-gym de namorado Um pouco superdimensionado, isso tem uma vantagem moderna.

Massimo Dutti Blazer de couro em camurça com bolsos

2 blazers com listras finas

Notas de estilo: Os arranhões clássicos estão de volta, mas com um toque. Designers como Victoria Beckham e The Row reinventaram essa impressão atemporal com crises mais afetadas e combinações de cores inesperadas. O resultado? Um blazer que concorda com a tradição enquanto se sente fresco. Um blazer de faixa fina é ideal para roupas de trabalho, mas também pode ser morto a tiros com jeans para uma atmosfera mais descontraída. Combine -o com calças combinando para uma boa roupa de coordenação, ou se você for um vestido, compare -o com um vestido e calças de malha.

Compre blazers com listras finas:

Saint Laurent Jaqueta de flanela de lã flanela Uma sala direcional com ombros exagerados.

Stella McCartney Misturando com uma lã de lã com peito duplo em bege claro

H&M Blazer duplo POIT A mistura perfeita de estrutura e costura.

Seca van Noten Mistura de linho com listras cortadas Uma opção de linho para a próxima temporada mais quente.

3. Silhuetas online

Notas de estilo: Esse estilo faz maravilhas para adicionar drama e prolongar a silhueta. Combine um blazer de linha longa com calças cortadas ou minissaia para equilibrar as proporções. É também uma excelente peça de superposição sobre qualquer coisa quando está frio. Procure por contratempos elegantes e detalhes mínimos para obter o máximo impacto.

Compre Blazers longos:

O comprimento permite que você o use sozinho como um vestido.

Saint Laurent Jaqueta de crepe de seda Um verdadeiro showstopper com uma costura afiada como uma navalha.

Anine Bing Sara Blazer tecido de grande tamanho

Zara Blazer com ajuste reto com cinto Cheque em seu tamanho com o cinto quando você quiser uma aparência mais estruturada.

4. Blazers sem colarinho

Notas de estilo: Nesta temporada, designers ousados ​​retiraram o blazer tradicional de suas perdas, oferecendo uma alternativa elegante e contemporânea. O resultado é um estilo de salvamento que parece muito moderno. Os Blazers sem passes funcionam bem para roupas noturnas – superfície uma em um vestido deslizante ou uma alça com calças altas e uma blusa de seda. Mantenha os acessórios racionalizados para manter uma estética limpa.

Compre blazers sem colarinho:

Coleção de M&S Blazer sem colarinho Prepare -se para ver cinza em todos os lugares nesta temporada.

Alinhar Blazer no tamanho do daphne v pescoço Aligne é um favorito do culto entre o conjunto de moda.

Abercrombie & Fitch Blazer sem colarinho Parece tão chique com calças largas e largas e alguns mocassins de sopa.

Florescer Blazer sem colar no peito na Borgonha

5. Overdown e Blazers quadrados

Notas de estilo: A tendência de grandes dimensões no blazer não mostra sinais de desaceleração em 2025. Esta silhueta oferece uma estética descontraída e descontraída de garotas, que é perfeita para se sobrepor. Estilo um blazer de grandes dimensões com jeans e mocassins de perna retos A beleza desse estilo é sua versatilidade – ele funciona para todas as estações e ocasiões.

Compre Blazers de grandes dimensões e quadrados:

A loja Frankie BA CREPE BLAZER Luxuoso e legal sem esforço.

Muitas pessoas que usam editores britânicos têm isso em seu guarda -roupa – é o favorito da transição.

Cos Blazer no denominamento exagerado do ombro exagerado Eu acho que é minha nova temporada favorita Blazer, tudo graças ao tecido de jeans.