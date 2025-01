As 7 bolsas de grife das quais todos ainda falarão em 2026

Pode ser apenas janeiro, mas meu editor de moda fica emocionado quando se trata de um punhado de bolsas de grife recém-lançadas que definirão o resto do ano. Eles podem ser novos no mercado, mas posso garantir que esses sete estilos se tornarão tão virais que a comunidade da moda ainda os discutirá até 2026. Isso é uma tarefa difícil, mas com base nas primeiras respostas, já percebi no grupo interno, eles estão simplesmente cheios de itens potenciais.

Seja a atualização em formato de barril de seu amado clássico da The Row ou a bolsa retrô elegante do último desfile de Khaite, o mundo da moda já está se concentrando em uma série de silhuetas específicas e, à medida que o ano avança e nos aproximamos do mês da moda, eu posso ‘ Mal posso esperar para ver essas sete bolsas se tornarem as estrelas de todas as galerias de street style, de Copenhague a Paris. Você faz anotações?

(Crédito da imagem: Balenciag)

Primeiro vem a bolsa Balenciaga Rodeo. Inspirada em pastas vintage e com uma alça superior sofisticada com moldura macia, a mistura perfeita de retrô e moderno é tudo o que as pessoas da moda desejam em uma bolsa atualmente. A marca contou com um elenco genial, incluindo Nicole Kidman, Michelle Yeoh e Amelia Gray, para sua campanha, que apresentava bolsas complementadas até a borda com pingentes coloridos e peculiares, sinalizando que esta é a última tela da tendência de acessórios mais quente de 2025 e é o tipo de bolsa que só fica melhor com o uso e o uso. Na rua, Hailey Bieber já é uma de suas primeiras fãs na vida real, e recentemente ela usou o dela com um de seus uniformes casuais de jeans casuais, mocassins e jaqueta de couro.

A versão para comprar: O Rodeio Bolsa tiracolo média em couro em couro preto liso

Balenciaga Bolsa de ombro média de couro Rodeo

BALENCIAGA Bolsa de ombro média de couro Rodeo

BALENCIAGA Bolsa grande de couro Rodeo Crossbody

Balenciaga Bolsa com alça superior em relevo Rodeo Medium Croc

(Crédito da imagem: Launchmetrics Spotlight; Khaite)

Não há dúvida de que Catherine Holstein sabe fazer uma bolsa It. Inúmeras sacolas ganharam status de culto entre os fashionistas (a elegante bolsa Simona e a bolsa Elena com tachas são dois estilos recentes), e a mais recente a se juntar à linha Khaite vem na forma de uma bolsa ultralisa polida com uma bolsa levemente curvada. corpo. Chamada de Cate, a bolsa estreou na passarela Primavera / Verão 2025 e, agora que chegou às lojas, já está recebendo elogios de pessoas importantes como a bolsa da temporada, principalmente no ultraluxuoso acabamento em cabelo de bezerro. À medida que o mês da moda se aproxima, prevejo que a bolsa se tornará uma peça-chave do street style.

A versão para comprar: comida Bolsa de pelo de bezerro Cate em preto

comida Bolsa tote Cate com acabamento em couro e pêlo de bezerro

comida Bolsa tiracolo Cate de couro com efeito cobra

Como se a bolsa Alaïa Le Dachshund original já não causasse frenesi suficiente por si só, agora temos uma iteração de embreagem elegante que certamente nos deixará acelerados. Com seu atrevido nome de cachorro salsicha (“teckel” significa dachshund em francês) e silhueta única entre o leste e o oeste, a bolsa foi uma das bolsas mais procuradas de 2024, tendo conquistado o favor de estrelas como Rosie Huntington- Whiteley e completamente esgotado. lançado logo após o lançamento. Hoje, a Alaïa lançou uma Dachshund Bag 2.0 que apresenta o mesmo formato icônico, mas com uma mini alça que serve como clutch em vez de bolsa de ombro, conferindo-lhe muito mais energia noturna. Ela se junta ao crescente número de embreagens estilosas que estão substituindo rapidamente os estilos sobre os ombros e, de fato, a moda já está se unindo em torno da nova embreagem Dachshund nas redes sociais.

A versão para comprar: Alaïa Clutch de camurça Le Dachshund em Borgonha

Alaïa Clutch de camurça Le Dachshund

ALAÏA Clutch de camurça com acabamento em couro Le Teckel.

Alaïa Bolsa de couro Le Dachshund

(Crédito da imagem: JW Anderson; Destaque na Launchmetrics)

Com o lançamento da Loafer Bag para sua marca homônima, Jonathan Anderson continua a provar que é um dos designers mais inventivos e fantásticos da atualidade. Afinal, ele é a mente por trás de itens de moda que desafiam a realidade, como a icônica bolsa pombo que ele desenhou para a Loewe. Já a Loafer Bag é inspirada no mesmo surrealismo, mas com um toque muito maior. portátil nota para aqueles de nós que desejam explorar um pouco do atrevimento característico de Anderson sem sacrificar a praticidade. A bolsa vem na forma de uma bolsa espaçosa com alça superior estruturada e alças e, talvez o mais notável, apresenta couro cortado com um painel que lembra a abertura de um mocassim na frente.

A versão para comprar: JW Anderson Bolsa de ombro mocassim em camurça marrom

JW Anderson Bolsa de ombro mocassim

JW Anderson Bolsa tiracolo mocassim de couro com bordado

J.Anderson Bolsa mocassim marrom claro

JW ANDERSON Bolsa tiracolo mocassim de couro com bordado

Esta bolsa oversized da Bottega Veneta é inspirada em um estilo de arquivo que a atriz Lauren Hutton usou no clássico filme dos anos 1980. gigolô americano. Tem formato oversized solto com top estruturado para caber facilmente na mão e já foi usado diversas vezes por Rihanna e Elsa Hosk na cor barolo bordô. As bolsas Bottega estão sempre em alta, mas a Lauren 1980 já se consolida como a bolsa mais procurada da casa italiana, superando até mesmo a bolsa Andiamo, favorita dos fãs.

A versão para comprar: Bottega Veneta Lauren 1980 adolescente embreagem em Barolo

Bottega Veneta Clutch Lauren 1980 em couro intrecciato

BOTTEGA VÉNETA Clutch pequena Lauren 1980 em couro intrecciato

Bottega Veneta Bolsa de couro Lauren 1980

Bottega Veneta Clutch Lauren 1980 em couro intrecciato

(Crédito da imagem: LN-CC; The Row)

Usada por aparentemente todas as pessoas elegantes que conhecemos, a bolsa The Row ’90s é um ícone moderno. Seu formato elegante e alça com cinto fino tornaram-no um dos pilares da era minimalista moderna, que continua em alta demanda mesmo anos após seu lançamento. Hoje, a marca lançou uma nova versão da bolsa cult, com formato cilíndrico arredondado e alça mais grossa nas mesmas dimensões que tornaram a original tão querida.

A versão para comprar: A linha bolsa redonda anos 90 em preto

A linha Bolsa tiracolo redonda de couro anos 90

A LINHA Bolsa de couro dos anos 90

A linha Sacola redonda de couro dos anos 90

A linha Bolsa tiracolo redonda de couro anos 90

(Crédito da imagem: Totem)

A Toteme se consolidou como referência em peças refinadas do dia a dia, inegavelmente luxuosas e ao mesmo tempo dignas do guarda-roupa cápsula mais editado. Falando em funcionalidade, a bolsa com cinto da marca sueca é a bolsa de dia mais estilosa que pode acomodar tudo, desde um laptop até um par de sapatos. Ele vem em lindos acabamentos com efeito crocodilo e lagarto com um cinto tom sobre tom que ajusta o formato para um visual elegante. apelo moderno.

A versão para comprar: Totem Bolsa tote com cinto e efeito crocodilo

Totem Bolsa bucket de couro com efeito crocodilo e cinto

TOTEM Bolsa tote de couro com cinto

TOTEM Bolsa tote de couro com efeito crocodilo e cinto

TOTEM Bolsa tote de couro com cinto