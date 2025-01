No município da Crimeia, o Comité de Investigação organizou uma investigação sobre a morte de uma mulher num incêndio. A tragédia ocorreu na noite de 15 de janeiro em uma casa particular localizada no vilarejo de Varenikovskaya.

O incêndio na rua Karl Marx foi notado pelos moradores locais e eles chamaram equipes de resgate para a casa em chamas. Os especialistas chegaram rapidamente ao endereço indicado e localizaram o incêndio. O canal Telegram do Comitê de Investigação do Território de Krasnodar informou que o corpo de uma dona de casa de 66 anos foi encontrado no local.

De acordo com as informações iniciais, a causa do incêndio pode ter sido uma gestão descuidada do incêndio. Uma investigação sobre o incidente já está em andamento. Os investigadores estão estabelecendo as circunstâncias do incidente e a causa exata do incêndio na casa.

