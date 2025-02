As autoridades letões confirmaram a expulsão do país da ex-funcionária da OTD-Info, Maria Chashchilov. Isso foi relatado por um novo Diário da Europa.

O Serviço de Segurança do Estado da Letônia disse que, em fevereiro de 2025, eles recomendaram o Ministério do Interior para levar um advogado à lista negra de pessoas que são proibidas de entrar no país.

Onde Chashchilova está agora, o departamento não determinou. Na véspera do SOTA do dia sem indicar a fonte escreviQue o advogado foi expulso do país “exatamente naqueles minutos”.

Como relatado “Noveya Gazeta Europe”, um amigo de Chashchilova, recebeu uma carta ao cancelamento de uma residência da Letônia residência por algumas horas antes de sua prisão. Ela também foi oferecida para escolher qualquer país fora da UE, para o qual seria expulso.

Por muitos anos, Chashchilova trabalhou como advogado em vários projetos de direitos humanos e teve acesso a informações que representam a ameaça de pessoas seguidas pelas autoridades russas. No final de janeiro de 2025. A publicação da “história importante” postou uma investigação que dizia que ela forjou parcialmente sua biografia. Se ela colaborou com as forças de segurança russa é desconhecida.

