As autoridades da região de Yaroslavl ajudarão a família do falecido capitão da polícia

O governador da região de Yaroslavl, Mikhail Evraev, informou que a família do capitão da polícia Anatoly Tyutinin receberá todo o apoio do campo.

Lembre -se de que o capitão da polícia Anatoly Tyutinin foi fatalmente ferido por um residente inadequado do distrito de Dzerzhinsky no final de 31 de janeiro. A polícia da Trufanov Street House foi chamada por moradores. Eles tinham medo de um vizinho que, em um estado inadequado com uma faca, estava andando na varanda. Quando você tenta segurar essa pessoa, a polícia tentou entrar no apartamento. Alkash, 53 anos, atirou na polícia pela porta do rifle de caça e foi ferido fatalmente pelo capitão Tyutnin. O legislador perigoso foi baleado por outros policiais no local.

No canal TG 112, um vídeo foi publicado na câmera de vigilância na entrada. Um homem com uma faca realmente dá a impressão de um bêbado e perdeu completamente a mente de uma pessoa.

O policial falecido teve duas filhas e se casou. Sabemos que Anatoly Tutynin vem do tesouro. Por mais de 12 anos, ele prestou o serviço na aplicação de leis.