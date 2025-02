A Duma Regional em Moscou considerará a proposta da lei sobre a proibição de venda de álcool em lojas localizadas nos pátios de edifícios residenciais com várias tensões, disse o governador da região de Moscou, Andrei Voroby’s para a RBC por meio de seu serviço.

“Se a porta da loja entrar no quintal, não deve haver álcool no ela

De acordo com a RBC, mais de 3.400 pontos de venda onde o álcool está sendo vendido nos subúrbios nos subúrbios.

Além disso, as autoridades da região de Moscou pretendem proibir instalações públicas de catering em edifícios residenciais para a venda de produtos alcoólicos das 23:00 às 8:00.

O Parlamento Regional já foi feito com emendas. Conta Discutir 14 de fevereiro. Se o documento for adotado, as inovações entrarão em vigor em 1º de setembro.

A legislação federal da Rússia permite as vendas de álcool das 8:00 às 23:00 por dia, exceto as instituições de catering. Ao mesmo tempo, as autoridades regionais podem apresentar suas próprias limitações.

Algumas de suas limitações mais fortes foram introduzidas na região de Vologda. Desde março, será possível comprar álcool durante a semana, apenas das 12h às 14h – incluindo instituições de catering localizadas em edifícios residenciais. Nos fins de semana e férias, o álcool será vendido das 8h às 23h.