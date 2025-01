“Hoje podemos confirmar o dano em 110 bilhões de rublos, esse número aumentará”, disse Starodubtsev.

Segundo ele, a desminagem ocorrerá quando as áreas forem liberadas, após o que especialistas serão enviados ao local para avaliar os danos.

Na véspera, o Ministério da Defesa informou que as forças russas tinham libertado 63% do território ocupado pelas forças ucranianas após a invasão da região de Kursk.

O departamento militar afirmou que as forças russas continuam a avançar em todas as direcções e que as forças armadas ucranianas estão a sofrer perdas significativas e a retirar-se de posições anteriormente ocupadas, apesar da transferência de reservas adicionais.