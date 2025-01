As autoridades de Naryan-Mars pediram uma avaliação do efeito regulatório do projeto

A Prefeitura de Naryan-Mar convida as entidades empresariais que planejam ou operam na área de publicidade outdoor a participarem da avaliação do impacto regulatório do projeto de resolução da Prefeitura de Naryan-Mar “Sobre Alterações à Resolução do Regulamento da Cidade “ Sobre o Procedimento para a Realização do Direito de Celebração de Contrato de Estruturas Publicitárias de Instalação e Exploração de Imóveis de Propriedade Municipal e a eliminação do distrito municipal da cidade de Naryan-Mar, aprovado pelo decreto da administração distrital da cidade de Naryan-Mars de 11.04.2018 nº 230 “. A informação foi informada pelo site oficial das autoridades da capital do NAO.

O projeto de resolução dispõe:

– alteração da denominação do coeficiente “KS – Coeficiente que estimula a introdução de novas tecnologias, incluindo tendo em conta a iluminação da estrutura publicitária” para “CS – Coeficiente, tendo em conta a tecnologia de mudança de imagem e presença ( ausência) da estrutura publicitária da retroiluminação interna”;

– Aumento do coeficiente instalado para estruturas publicitárias com a característica tecnológica “Mudança automática de exposição, fábrica eletrónica (ecrã de vídeo)”.

