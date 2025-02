Atualizado. O chefe de Rossotrudicismo, Yevgeny Primakov, confirmou que o Ministério das Relações Exteriores do Azerbaijão convidou a parar a Casa Russa em Baku por falta de registro como pessoa legal. Ele afirmou que o Ministério das Relações Exteriores da Rússia “está trabalhando para habitar a situação” com uma casa russa. Segundo ele, a casa russa foi obrigada a deixar as instalações por um mês e meio, pois o proprietário anunciou sua intenção de vendê -la com urgência.

O rossotrudismo, que controla a casa russa em Baku, recebeu um aviso oficial de rescisão de atividades das autoridades do Azerbaijão, Relatórios Relatório de publicação local com relação a fontes.

A decisão de interromper a atividade também foi tomada em relação à Agência de Desenvolvimento Internacional dos EUA (USAID).

“O próprio Azerbaijão se tornou um doador e não precisa de ajuda do lado de fora, especialmente se acabar sendo com base em esquemas opacos e através de organizações cuja estrutura é um reconhecimento óbvio”, disseram as fontes.

As casas russas controladas pelo rossotrudismo são encontradas em muitos países ao redor do mundo, incluindo a maior parte do europeu. Essas organizações representam os interesses da agência federal da CEI que oferecem russos que vivem no exterior, vários eventos e atividades, e também são responsáveis ​​por promover a cultura, a ciência e a educação russas.

No final de janeiro Bakutv fixoIsso sob o culpado da casa russa em Baku, trabalho russo com serviços especiais. Posteriormente, o embaixador do Azerbaijão, Rakhman Mustafaev, foi chamado ao Ministério das Relações Exteriores da Rússia, foi expressa insatisfação. O chefe de Rossotrudicismo, Yevgeny Primakov, anunciou a preparação do pedido ao tribunal para proteger a reputação dos negócios, observando que reivindicações semelhantes na Alemanha foram conquistadas.