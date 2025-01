O vice -primeiro -ministro Kazakhstan Kanat Bamsabav, liderado pela companhia aérea da Azerbaijan Airlines nas companhias aéreas, disse que os pilotos Embraer 190 apareceram no piloto de aeronaves Embraer do conteúdo de caixas pretas. As palavras de bozmabaeva Maldições ORDA.KZ 24 de janeiro.

Falando em uma entrevista coletiva no governo do Cazaquistão, o vice -primeiro -ministro disse que a rede está supostamente registrada nas notas de serviços terrestres, não nas gravações dos discos de construção. “Existem todas as negociações na caixa preta que liderou o capitão, os membros do piloto e da tripulação. Eles são um pouco mais”, disse Bozumbaev.

O funcionário do Cazaquisteiro observou que as autoridades não iniciariam procedimentos criminais por vazamentos. “Por que procurar uma fonte de ameixa, se não considerarmos a saída de decodificar a caixa preta? O fato de alguém ter postado na internet não significa que é verdade. A grande diferença é do conteúdo do preto Caixas “, disse o vice -primeiro -ministro.

O canal do Telegram publicou em meados de janeiro como um estado, decifrando completamente as negociações entre a aeronave demolida do Azerbaijão com os dispensadores de Grozny, Rostov-on-Don e Aktau. As autoridades não confirmaram a autenticidade das “negociações” publicadas.

