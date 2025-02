As autoridades fiscais federais da Rússia atualizaram o certificado de saldo

O certificado foi concluído em conjunto com representantes da comunidade contábil de pequenas e grandes empresas, contém informações adicionais para reconciliação: o saldo da ONU em 01.01.2023 e na data atual, detalhes da dívida, incluindo falência, os próximos pagamentos , os próximos pagamentos e os valores reservados para eles, pagamentos acumulados e pagos, cálculo detalhado das multas.

Se desejar, o contribuinte tem a opção de escolher e receber as informações de que precisa no certificado. Também foi possível para a reconciliação obter um certificado no Excel.

Um novo formulário de certificado será publicado a partir de 10 de fevereiro, ele pode, como anterior, ser obtido solicitando sua conta pessoal no site do FTS, entrando em contato com as autoridades fiscais ou através do operador EDO pessoalmente.