As autoridades melhoram as medidas de segurança para o Basant Panchami Snan em Maha Kumbh

Após a debandada de 29 de janeiro, os organizadores do Prayagraj Maha Kumbh fortaleceram a segurança e o gerenciamento de multidões para o Basant Panchami Snan. Oficiais superiores adicionais foram implantados e as áreas designadas foram atribuídas para administrar o fluxo de peregrinos com mais eficiência.

O evento, que serve para reconectar os devotos com o Sanatan Dharm, contará com bhajans e discussões sobre a importância histórica de Naga Sadhus. Milhões de peregrinos são esperados para este terceiro e último Amrit Snan do Maha Kumbh.