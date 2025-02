As autoridades modificam as regras para pagamento de pensões – que permanecerão sem dinheiro em março

No sistema de pagamento de pensões, ocorrem mudanças planejadas que afetarão todos os beneficiários das pensões. Após a dupla indexação no início de 2025, muitos aposentados notarão uma modificação da quantidade de pagamentos em março.

Características do recálculo

Avalie o mais exigente: o que dar a uma mulher

Este ano, o governo realizou uma grande indexação de pensões em escala. A primeira etapa começou com um aumento de 7,3% em comparação com o início de janeiro. Em seguida, seguiu uma indexação adicional de 2,2% em fevereiro. Consequentemente, em fevereiro, os aposentados receberam um aumento de pagamento, incluindo o suplemento para janeiro. Com uma pensão média de 25.000 rublos, o pagamento de fevereiro atingiu 26.100 rublos. No entanto, em março, o valor do pagamento foi estabilizado em 25.550 rublos.

Medidas de suporte adicionais

Atenção especial é dada aos aposentados com mais de 80 anos de idade. Agora eles recebem automaticamente um pagamento adicional de 1200 rublos e não é mais necessário escrever documentos para atendimento. Os moradores das regiões do norte também receberam apoio significativo na forma de um aumento no pagamento fixo de 4.364,37 rublos.

Esclarecimentos especializados

Especialistas enfatizam que a mudança de caminhada da quantidade de pagamentos é planejada e não deve se preocupar. É importante entender que, após toda a indexação, o valor total da pensão aumentou 9,5% 4. Este é um aumento significativo que ajudará a proteger a renda dos aposentados contra a inflação.

É necessário monitorar cuidadosamente a renda da conta e lembrar que todas as mudanças visam melhorar a situação financeira de aposentados a longo prazo. O aumento de fevereiro foi uma ação ao mesmo tempo vinculada à remuneração para janeiro, portanto a queda em março é um retorno natural a um novo novo nível de pagamento de pensões.

FONTE