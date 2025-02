As autoridades não apoiaram o aumento dos limites de horas extras

Lembre -se de que essa conta foi elaborada no final do ano passado. Uma das histórias curtas é a proposta de aumentar o limite de horas extras permitidas de 120 a 240 horas por ano, pagamento duplo pelo processamento, a partir de 120 horas, uma recusa em proibir a avaliação de trabalhadores prejudiciais de produção de licença contínua, para reduzir a Termo, o prazo de notificação do funcionário sobre alterações nas condições do contrato de trabalho com a iniciativa do empregador em até um mês. De acordo com os autores da iniciativa, isso permitiria que as empresas aumentassem principalmente a flexibilidade das empresas de gerenciamento e produção de empregos.

O professor assistente do Departamento de Marketing do MRE nomeou GV PlayHanova Inga Koryagina observa que, na prática, qualquer processamento é pago ao funcionário de acordo com os regulamentos internos da organização. “É a organização que determina o número de horas e o nível de compensação de acordo com a direção da atividade. Os padrões da legislação trabalhista são levados em consideração, mas os empregadores ainda são geralmente adaptados às condições internas de trabalho”, disse o especialista.

Agora, o bar de horas extras é limitado a 120 horas por ano. “O Código do Trabalho afirma que a duração das horas extras pode não ser superior a 4 horas dentro de dois dias seguidos. Restaurar, e isso já está carregado com uma diminuição da produtividade do trabalho, um aumento na atividade psicofisiológica e física e lesões”. Enfatiza Lyudmila Ivanov -SHOPTS O Professor Associado do Departamento Básico da Câmara de Comércio e Indústria Russa.

O chefe do Comitê Estadual de Trabalho, Política Social e Assuntos dos Veteranos, Yaroslav Nilov, também enfatiza que a idéia de processamento deve ser abordada em equilíbrio.

“Vale a pena abordar essas propostas com muito cuidado, analisá -las e discuti -las cuidadosamente durante uma reunião do Comitê Tripartido Russo com a participação do sindicato. Feche a escassez de funcionários ou se esforce para cumprir a super segurança “, enfatizou o parlamentar.