O Tribunal de Arbitragem de Moscou aprovou o pedido do escritório do promotor geral à empresa de logística britânica Raven Russia e decidiu transferir 16 armazéns para o procedimento agrícola federal, Relatado Na própria empresa.

A própria empresa diz que os complexos construíram e compram Raven Russia desde 2005. O Tribunal os reconheceu “terminais de transporte que operam em um monopólio natural e são suscetíveis a se mudar para a Agência Federal de Gerenciamento de Propriedades”. A reunião foi realizada em 31 de janeiro.

De acordo com o escritório do promotor geral, que Maldições Kommersant, Raven comprou terminais violando a lei sobre investimentos estrangeiros e acabou se tornando o proprietário de uma rede de terminais localizados perto da infraestrutura crítica de trânsito – incluindo Ring Road, aeroporto de Moscou em Moscou e St. Petersburgo. Em março de 2022. A Companhia concluiu um acordo sobre a venda de Russian Raven Russia para uma gestão local, que, segundo o departamento, visava esconder posses estrangeiras. O escritório do promotor geral pediu ao tribunal que reconhecesse essa transação inválida.

Sobre Informação A RBC, a reunião foi realizada, a decisão do Tribunal, provavelmente não será publicada. De acordo com os interesses de Raven Russia no Tribunal de Ivan Veselov, o escritório do promotor pediu para fechar o processo, explicando que ele queria “proteger o segredo do réu”.

Durante a audiência, a empresa anunciou inúmeras violações processuais. “Raven Russia enfatiza irracional, de acordo com a empresa, realizando uma sessão judicial em 31.01.2025. ” – diz o comunicado.

Raven Russia chamou a decisão do tribunal ilegal e irracional e afirmou que ele reclamaria. A empresa continuará cumprindo suas obrigações com inquilinos e contratos, “apesar dessas circunstâncias”.

“Kommersant” chama Raven Rússia o maior proprietário do setor imobiliário de armazenamento do país.