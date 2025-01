As autoridades sírias prendem o primo de Assad por crimes de guerra

Forças de segurança sírias presas Atef NajibPrimo de Bashar Assad e ex -chefe de segurança política na cidade de Daraa de Síria, sobre crimes contra civis, incluindo crianças, de acordo com a agência de notícias estadual na sexta -feira.

A prisão foi confirmada pelo tenente -coronel. Mustafa KnefatiDiretor da Diretoria de Segurança Pública em Latakia, no noroeste da Síria.

“Em uma operação específica, a Diretoria de Segurança Pública em LatakiaEm coordenação com as forças militares, ele prendeu com sucesso o general Atef Najib, ex -chefe da segurança política Rama em Daraa “, disse Knefati.

“Esse movimento faz parte dos esforços contínuos das autoridades para manter os autores por violações contra o povo sírio e fortalecer a segurança e a estabilidade na região”, acrescentou.

Najib foi transferido para as autoridades relevantes para ensaioKnefati disse.

Segundo a mídia local, incluindo a Síria TV e jornalistas e políticos proeminentes, Najib é primo de Assad e nasceu na cidade costeira de Jableh.

Ele se formou na Academia Militar antes de ingressar em serviços de inteligência, onde ocupou vários cargos, especialmente liderando o ramo de segurança política em Daraa. Ele é acusado de ser um dos primeiros a realizar violações contra civis no início da revolta de 2011.

Ele também é culpado pela prisão e tortura de crianças em Causa que haviam escrito slogans anti-regime nas paredes, um incidente que causou protestos iniciais na Síria.

Depois que o regime de Assad foi expulso, operações militares Ele começou a oferecer centros de reconciliação para que os ex -membros do regime entregassem suas armas. No entanto, a recusa de alguns membros levou a confrontos em várias províncias.

Em 8 de dezembro de 2024, os grupos anti-regime sírio assumiram o controle total de Damasco após vitórias em várias cidades, encerrando efetivamente 61 anos de governo do Partido Baath e 53 anos de governança familiar de Assad.