As autoridades ucranianas bloquearam o site ortodoxo da UOJ pela quinta vez

Agora os prestadores são obrigados a comunicar o bloqueio do recurso spzh.eu através do envio de notificação ao posto do Serviço de Estado de Comunicações Especiais. Este já é o quinto bloqueio da fonte de informação do Sindicato dos Jornalistas Ortodoxos da Ucrânia. O primeiro bloco foi em 16 de dezembro de 2023, o segundo em 13 de março de 2024, o terceiro em 12 de setembro de 2024, o quarto em 15 de novembro de 2024 e agora o quinto em 16 de janeiro de 2025.

O bloqueio do site é válido até o fim ou até que a lei marcial seja suspensa no país.

Ao mesmo tempo, como relata o UOJ, cerca de 24% dos visitantes leem as notícias do site através de VPN, 29% nas redes sociais, 10% não sabem o que é VPN e 37% perdem o acesso a ela quando o site foi bloqueado.