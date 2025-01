As barricadas quebraram, causaram caos: a polícia em Maha Kumbh Stampede

Horas depois que uma debandada abalou Maha Kumbh em Prayagraj nas primeiras horas da quarta -feira, disse a polícia de Uttar Pradesh em uma conferência de mídia que pelo menos 30 devotos foram mortos enquanto outros 60 ficaram feridos no acidente.

A polícia disse que um grande número de pessoas havia lotado o Sangam cedo com a ocasião de Mauni Amavasya (lua nova) na quarta -feira e planejava participar do Shaahi Snaan (banho real) quando as barricadas foram quebradas para fins de segurança e propósitos de segurança e inadvertidamente A multidão pisoteou aqueles que dormiam no chão, esperando por Brahma Muhurat (ocasião auspiciosa).