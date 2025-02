No território de Krasnodar, ocorreu competições esportivas de ciclismo na disciplina de Mountinbike-vendoross, que se distinguia entre os atletas de Stavropol.

O serviço de imprensa do Ministério dos Esportes da SK informou que três prêmios na região vizinha foram vencidos por representantes da Escola de Esportes do Centro Regional. Os vencedores de seus grupos foram Daria Khrapach (13 a 14 anos) e Irina Alferova (15 a 16 anos). E Victoria Yudakhina ganhou “prata” entre as meninas de 15 a 16 anos.

Anteriormente, foi relatado que os jogadores de hóquei de Stavropol haviam tomado ouro em Korenovsk.