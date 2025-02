As bonitas celebridades de cor da cor da primavera e os iniciados do estilo se encontram

Se você planeja adicionar um novo par de tênis ao seu guarda -roupa, deve ter notado que os estilos oferecidos no momento são claramente diferentes dos pares que dominaram as prateleiras apenas alguns anos atrás. Enquanto fechamos os 2010, os treinadores brancos reinaram em supremo – minimalista, versátil e universalmente amado. Os pares coloridos, por outro lado, mal olharam. De repente, os cantos mais chiques de Londres são inundados com tons vibrantes, e o uso de chutes brancos virgens se assemelha a uma escolha deliberada, quase nostálgica e não por padrão.

Enquanto a moda parece mais adiante nos sapatos Technicolor, uma onda de novas tendências no treinador apareceu. Os treinadores amarelos estão sem competição há vários anos, em grande parte graças ao agora icônico par de Onitsuka Tiger. Os treinadores vermelhos também surgiram, ganhando terreno como uma alternativa ousada. Mas quando parecia que cada tendência de cor havia sido explorada, Emily Ratajkowski saiu no que seria a tendência mais bonita do treinador: Pink Blush.

(Crédito da imagem: backgrid)

Optar por um par de camurça macia em uma delicada sombra pastel, Ratajkowski usava treinadores de speedcat com linha fina de puma, coisam -os com calças pretas elegantes e uma rica jaqueta de couro marrom. O toque sutil de Rose acrescentou energia fresca à sua aparência, que tem uma sensação de primavera sem iluminar um território abertamente sazonal.

Enquanto treinadores coloridos estão aumentando há algum tempo, o surgimento de rosa no momento parece particularmente cronometrado. A sombra reflete a paleta pastel que dominou as faixas da primavera / verão de 2025 em setembro passado, onde tons suaves e serenos se tornaram um motivo decisivo entre as coleções de designers. Agora, essa tendência de faixa ocorreu na categoria de sapatos de moda favorita, dando à luz o movimento do treinador rosa.

Embora sempre no início, as marcas já começaram a colocar seu cachet na tendência. Dos Speedcats aprovados pela Puma de Puma ao tomar pastel discreto de Salomão, os treinadores rosa rapidamente ganham impulso. Se você está procurando uma declaração ousada ou uma piscadela sutil para a tendência, role para descobrir nossa modificação dos melhores treinadores rosa para comprar agora.

Compre treinadores rosa:

Puma Speedcat e tênis unissex Eu os tenho em preto, e eles são realmente alguns dos treinadores mais confortáveis ​​que tenho.

Os treinadores de Salomão são os favoritos de uma pessoa da moda.

A combinação de cores vermelhas e rosa é um dos meus favoritos de todos os tempos.

Allohas TB.490 RIFE TREINADORES EM MULHUM Esses sapatos rosa animados oferecem uma maneira fácil de adicionar um toque de cor ao seu guarda -roupa de Transonison.

Adidas Sapatos elegantes de breaknet Se rosa não é você, eles também vêm em 13 outros tons!

Gola X Antropologia Elan em camurça Estilo com jeans simples para obter uma aparência fácil ou associar -se a calças listradas finas para vesti -las um pouco.