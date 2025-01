As calças e a fórmula de lama no aeroporto de Laura Harrier parecem muito mais altas que jeans e treinadores

Há oportunidades que, não importa quantas vezes eu tento planejar, sempre fico perplexo com o que vestir. Vestir -se para um evento esportivo, por exemplo, sempre parece um equilíbrio entre se tornar relaxado e adotar uma abordagem temática. Mas se há uma oportunidade que realmente me joga, é uma capa do aeroporto. Denominado entre a sede de conforto máximo a bordo e querer pousar com o ar chique, esse enigma de estilo em particular nunca se torna mais fácil

Com o tempo, me tornei uma espécie de migpie no estilo do aeroporto, constantemente procurando roupas em voo que estabeleçam o equilíbrio perfeito entre conforto, praticidade e estilo. E hoje, meu radar começou quando vi esse olhar chique na atora Laura Harrier. Passando pela TSA em grande estilo, Harrier estabeleceu um conjunto que não era apenas chique, mas tão funcional.

(Crédito da imagem: backgrid)

Evitando a onipresente combinação de jeans e redes que eu vi nos aeroportos inúmeras vezes, o Harrier optou por algo muito mais alto, mas igualmente confortável: pernas largas e botas no alcance. As calças – cortadas com uma silhueta fluida e não estruturada – são, na minha opinião, a base final para um longo voo de Haul. Eles não apenas oferecem facilidade de movimento, mas também têm essa sensação polida e brutal que os jeans simplesmente não podem corresponder.

O que realmente se destacou, no entanto, é sua escolha de sapatos. Embora os treinadores sejam frequentemente o que quer que o aeroporto segura, eu os acho um pouco superestimados para a ocasião. Entre tentativa e erro com os atacadores e uma linha de segurança rápida, eles não são tão esforços quanto aparecem. As botas de rosca Harrier, no entanto, foram uma revelação. Com uma sola grossa para amortecimento adicional e zero recursos em relação à retirada, eles são uma atualização prática, mas elegante, para viagens de inverno.

Outro detalhe a ser observado? Abordagem tonal de Harrier. Ao ouvir uma paleta e carvão pretos profundos chiques, ela criou uma aparência racionalizada e coerente – uma dica simples, mas eficaz, para quem quer parecer mais educado.

Finalmente, aterrissando em uma fórmula do aeroporto na qual eu realmente acho que posso realmente contar, seguirei os conselhos de estilo Harrier a partir de agora. Para aumentar seu estilo em voo, leia o resto para comprar o visual Harrier abaixo.

Compre o visual de Harrier:

manga Casaco de lã com tamanho de mão Seja rápido – está começando a vender.

Arket Mistura de alpaca-laine O rico cinza a carvão acrescenta uma certa dimensão sem introduzir cores.

Silêncio Lyra de tamanho de tamanho de tamanho grande Essas calças confortáveis ​​são ideais para o estilo do aeroporto.

Eles também vêm com um tom bege quente.

E outras histórias Grande bolsa de couro Esta grande bolsa é perfeita para transportar seus elementos diários essenciais.

Compre calças e botas:

H&M Calças personalizadas de alto teor Estes estão disponíveis nos tamanhos XXS – 4XL.

Estes também vêm em três outros tons.

As calças de pedreiro da Reforma são os favoritos de uma pessoa da moda.

E outras histórias Botas de Chelse de couro Loued Estatue -os com jeans, ou pegue a aparência de Laura e use -os com calças pretas.

A loja Frankie Calças da perna direita da mistura de tencel gelso mistura Eu sempre volto à loja Frankie para suas bases elevadas.

Russell e Bromley Chelsea bota meia-moel O comprimento do meio de louvor significa que esse estilo com saias e vestidos como jeans e calças.

manga Calças de ajuste certo Estilo com o blazer correspondente ou emparelhar com uma camiseta branca simples.

Reforma Katerina Lug Sole Chelsea Boot Essas botas confortáveis ​​são perfeitas para o estilo diário.

Derramar Monograma de quadro de calças pretas Essas calças confortáveis ​​se tornarão rapidamente um pilar do seu guarda -roupa.