Ele Exército israelense queimou várias casas e propriedades na cidade de KFarrust No sul LíbanoNo último Violação de um alto acordo de incêndioA mídia local disse no domingo.

A Agência de Notícias do Estado NNA não forneceu detalhes sobre lesões de ação israelense.

Na quinta -feira, as forças israelenses demoliram várias casas na mesma cidade.

Um incêndio frágil é estendido desde 27 de novembro, encerrando meses de bombardeio mútuo entre Israel e Hezbollah, que se tornaram grandes conflitos em escala em setembro passado.

Apesar do incêndio, Israel cometeu mais de 840 estupros, matando e ferindo dezenas no Líbano, incluindo mulheres e crianças.

De acordo com o alto contrato de incêndio, Israel deveria concluir sua retirada do sul do Líbano em 26 de janeiro, mas o prazo estendeu até 18 de fevereiro, depois que Israel se recusou a cumprir.