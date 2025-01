As celebrações do Maha Kumbh tornam-se globais: uma equipe de 21 membros DESTES países visita Sangam em Prayagraj | Notícias da Índia

Maha Kumbh 2025: O grande Maha Kumbh organizado pelo governo de Uttar Pradesh está agora a atrair a atenção global. Como parte disso, uma delegação de 21 membros composta por representantes de 10 países diferentes visitou o Sangam em Prayagraj na quinta-feira. Em declarações à ANI, Denesh Persaud, da Guiana, expressou sua alegria e satisfação após dar um mergulho sagrado no rio Ganges.

“É um sonho que se tornou realidade”, disse Persaud. “Sempre quis vir aqui e dar um mergulho sagrado no rio Ganges. Realizei esse desejo.” Persaud incentivou outras pessoas a participarem do evento e vivenciarem o significado do banho sagrado. “Encorajo todos os que estão aqui a participar neste evento e a dar um mergulho no sagrado rio Ganges”, acrescentou.

Sally El Azab, dos Emirados Árabes Unidos, está entre os muitos peregrinos internacionais que viajaram para Prayagraj para vivenciar o Kumbh Mela, o maior encontro religioso do mundo. “Venho do Médio Oriente para a Índia… É um evento maravilhoso”, disse El Azab, elogiando a organização do evento. “É o maior encontro religioso do mundo… Aqui tudo está bem organizado a outro nível. A polícia está lá para segurança. O governo organizou tudo muito bem”, acrescentou.

A delegação, convidada pela Divisão de Publicidade Externa e Diplomacia Pública do Ministério das Relações Exteriores do Governo da Índia, chegou quarta-feira. Foram tomadas providências para a estadia da delegação em Tent City, em Arail, desenvolvida pela Corporação de Desenvolvimento do Turismo do Estado de Uttar Pradesh.

A delegação internacional inclui representantes de Fiji, Finlândia, Guiana, Malásia, Maurícias, Singapura, África do Sul, Sri Lanka, Trinidad e Tobago e Emirados Árabes Unidos (EAU). Milhares de devotos deram um mergulho sagrado em Triveni Sangam aqui na manhã de quinta-feira, o quarto dia do Maha Kumbh de 45 dias.

Mais de 6 milhões de devotos participaram da maior congregação religiosa do mundo; mais de 3,5 milhões por ocasião do Makar Sankranti em 14 de janeiro. Entretanto, dado o afluxo maciço de peregrinos, a administração Prayagraj criou um centro informatizado de achados e perdidos baseado em inteligência artificial.

Compartilhando detalhes sobre o centro, Mela Adhikari Vivek Chaturvedi disse à ANI: “Foi criado um centro de achados e perdidos baseado em inteligência artificial. Houve apenas um caso em que não conseguimos reunir crianças ou pessoas desaparecidas com as suas famílias. Recebemos uma boa resposta do centro informatizado de achados e perdidos… Se houver algum caso em que não tenhamos conseguido. reunir. uma pessoa com seu “O parentes, então a administração os leva para casa às suas próprias custas.”

Maha Kumbh, que começou em 13 de janeiro, continuará até 26 de fevereiro. As próximas datas principais de banho incluem 29 de janeiro (Mauni Amavasya – Segundo Shahi Snan), 3 de fevereiro (Basant Panchami – Terceiro Shahi Snan), 12 de fevereiro (Maghi Purnima) e 26 de fevereiro (Maha Shivaratri).