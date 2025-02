As células cerebrais mais antigas esquecem quem são: estudar

Mais velho células cerebrais Esqueça quem eles são, de acordo com um estudo inovador conduzido pelo Universidade Innsbruck e publicado na segunda -feira pelo Fundo de Ciências Austríacas (FWF).

Para o estudo, a equipe de pesquisa liderada pelo neurobiologista Frank Edenhofer cultivou “mini-câncer” chamado organoides de células-tronco humanas em pratos de laboratório.

Em seguida, os pesquisadores induziram artificialmente processos de envelhecimento, o que dá aos cientistas a primeira visão de como a envelhecimento dos organoides.

Para envelhecer os “mini-cerebros”, os pesquisadores introduziram um gene para o progger, uma proteína, nos organoides.

Como resultado, marcadores no material genético das células do nervo cerebral que determinam sua identidade desapareceram, segundo os pesquisadores.

Como nos cérebros humanos reais em uma idade avançada, a atividade de “usinas celulares”, mitocôndrias, também diminuiu no cérebro cultivado de laboratório.

“Vemos processos degenerativos típicos: oxidativo e outros danos relacionados ao DNA, bem como uma atividade mitocondrial reduzida”, afirmou o estudo.

Os pesquisadores disseram que o oxigênio causa “danos oxidativos nas células da mesma maneira que o ferro, o que se acumula ao longo do tempo e prejudica a função”.

Os pesquisadores veem os “mini-pistas” como um ponto de partida para monitorar estudos com o objetivo de melhorar nossa compreensão do envelhecimento neuronal.

Eles também esperam identificar novos genes que desempenham um papel no processo de envelhecimento.

“Estamos vendo alguns genes inesperados que ainda não foram descritos no contexto do envelhecimento do cérebro”, escreveram os pesquisadores.

Um dos objetivos dos pesquisadores é reprogramar os neurônios derivados de células -tronco cerebrais na esperança de rejuvenescer -os.

“Se pudermos envelhecer artificialmente as células, também podemos rejuvenescê -las?” Os pesquisadores pedem no estudo.

No entanto, eles dizem que a ciência ainda está em seus estágios iniciais. “Haverá muito tempo antes que haja uma cura de rejuvenescimento para o cérebro como droga”, eles escreveram.