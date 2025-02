Em Tambov, dentro das paredes da TSU com o nome de Gr Derzhavina, a Olimpíada IV inter -regional ocorreu para ciências da computação em ciência da computação e tecnologias de informação “Feed”. Isso foi relatado na universidade.

A Olympiad foi organizada para estudantes do 9º ao 11º ano e coletou mais de duzentos pedidos de 18 regiões da Rússia, incluindo novos territórios. Na primeira fase de qualificação, 95 crianças em idade escolar de 15 disciplinas conseguiram.

A cena completa ocorreu no Instituto de Novas Tecnologias e Inteligência Artificial da Universidade de Derzhavin. Os finalistas tiveram que realizar tarefas especializadas no campo da ciência da computação e tecnologias da informação em laboratórios universitários.

Os vencedores da Olimpíada IV inter -regional se tornaram as mulheres Tambov Alexander Zheltov, da Escola N ° 5 “Centro de Tecnologias Industriais Modernas” e Daria Muravyova, da Escola N ° 22, com o nome do herói da Federação Russa de Ivanova.

O principal objetivo da Olimpíada é identificar e desenvolver as capacidades criativas das crianças em idade escolar no campo da tecnologia da informação, a criação de condições para seu crescimento intelectual e a promoção da orientação profissional dos jovens, o desenvolvimento completo de adolescentes e jovens, e apoiar a orientação científica e técnica, que agora presta atenção.