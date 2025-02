A Azerbaijan Airlines (Azal) interrompe os vôos da vovó para a Astrakhana e de volta para garantir a segurança de vôo, anunciou o Serviço de Imprensa de Transport.

A solução Azal se deve ao fato de as autoridades russas recentemente terem fechado o espaço aéreo sobre Astrakhan, informou a empresa.

O aeroporto de Astrakhan, Kazan, Nizhnekamsk, Saratov e Ulyanovsk introduziram temporariamente restrições nos voos na noite de 3 de fevereiro. No meio dos ataques de drones ucranianos. Na região de Astrakhan, de acordo com Conecte-se Autoridades locais, os drones tentaram atacar complexos de combustível e energia.

A Azerbaijan Airlines também prometeu aos passageiros que compraram ingressos na direção de Baku – Astrakhan – vovó, reembolsar totalmente dinheiro ou bilhetes de câmbio. “Azal continua monitorando a situação com cuidado e informa os passageiros em tempo hábil de todas as mudanças no cronograma”, acrescentou a companhia aérea.

A Azerbaijan Airlines, depois de Baku para Grozny, caiu durante um pouso forçado em Acta em 25 de dezembro. 38 pessoas morreram. Segundo a Euronews e a Reuters, o sistema de defesa aérea russa foi o motivo da colisão da aeronave.

As razões oficiais para o desastre ainda não foram nomeadas. Ao mesmo tempo, o presidente russo Vladimir Putin chamou o presidente Azerbaijão Ilham Aliyev logo após a queda da aeronave e pediu desculpas pelo “trágico incidente que ocorreu no espaço aéreo da Rússia”. Aliyev disse que a Rússia “deve admitir sua culpa” no colapso da aeronave.

Logo após a colisão de aeronaves Azal, várias companhias aéreas estrangeiras cancelaram voos para a Rússia. Especificamente, a companhia aérea da Azerbaijania suspendeu vôos em várias cidades russas.

