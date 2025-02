Conversas entre Rússia e o EUAdestinado a reparar relacionamentos e abordar o conflito em Ucrâniacomeçou na terça -feira em RiadA capital de Arábia SauditaDe acordo com relatórios da mídia russa e americana.

As discussões são realizadas no Palácio Diriyah, fornecido pela Arábia Saudita como parte dos esforços diplomáticos contínuos do reino para facilitar o diálogo.

A delegação russa é dirigida pelo Ministro das Relações Exteriores, Sergey Lavrov, e inclui o assistente presidencial Yury Ushakov e Kirill Dmitriev, chefe do Fundo de Investimento Direto Russo.

No lado dos Estados Unidos, o secretário de Estado Marco Rubio chefia a delegação, acompanhada pelo consultor de segurança nacional Mike Waltz e pelo enviado especial do Oriente Médio Steve Witkoff.

Segundo ambos os partidos, a reunião também serve como um passo preparatório para uma futura reunião entre o presidente russo Vladimir Putin e o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

As conversas começaram na presença do ministro das Relações Exteriores da Arábia Saudita, Faisal Bin Farhan, para o Saud.

Antes da rodada principal de conversas, os representantes dos dois países tinham contatos informais, Kirill Dmitriev, chefe do Fundo de Investimento Direto da Rússia e membro da delegação russa, disse a jornalistas.

Segundo suas estimativas, as empresas americanas perderam mais de US $ 300 bilhões ao deixar o mercado russo.

“Encontrar formas econômicas conjuntas e soluções positivas para os problemas são extremamente importantes principalmente para os Estados Unidos e para muitos outros países, que começam a entender que o mercado russo é extremamente atraente e é necessário estar presente”, afirmou.

A Arábia Saudita foi escolhida como o local porque é aceitável para ambas as partes, disse Peskov, e acrescentou que as discussões sobre a participação européia nas conversas dos assentamentos ucranianos permanecem prematuros, disse ele.

Enquanto isso, o Departamento de Estado dos Estados Unidos disse que seus compromissos de Marc Rubio visam promover os interesses dos Estados Unidos de promover a cooperação regional, a estabilidade e a paz.