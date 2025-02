As conversas dos líderes dos agricultores com o governo central Chandigarh falham, o ponto dos mortos no preço mínimo de apoio continua

Os agricultores acampam nos pontos de fronteira de Khanauri e Shambu entre Punjab e Haryana desde fevereiro do ano passado se reuniram com os representantes do governo central em Chandigarh na sexta -feira, pressionando ainda mais seu conjunto de demandas, incluindo a garantia legal sobre o preço mínimo do apoio (MSP ) para culturas.

O líder dos agricultores, Abhimanyu Kohar, disse que uma delegação de 28 membros se reuniu com os líderes centrais e apresentou suas demandas de MSP, isenção de empréstimos e aposentadoria de casos contra agricultores protestantes.

Suas outras demandas incluem isenções de dívida, pensões para agricultores e trabalhadores e justiça para as vítimas da violência de 2021 Lakhimpur Kheri.

Jagjit Singh Dallewal, líder Samyukta Kisan Morcha (não político), que está em uma morte rápida desde 26 de novembro do ano passado, também participou da reunião. Ele fez sua presença no encontro, apesar da morte de sua neta, disse um líder de agricultores.

Prahad Joshi, Ministro dos Assuntos do Consumidor da União, Alimentação e Distribuição Pública, dirigiu a delegação de representantes do governo central durante as conversas.

“Mantivemos nossas demandas, mas o Ministro da União não conseguiu encontrar uma resposta. Pedimos ao primeiro -ministro e ao Ministro do Interior resolver o ponto morto o mais rápido possível”, disse o líder dos agricultores Sarwan Singh Pandher em uma sessão informativa da mídia após a reunião.

O líder do fazendeiro disse que o ministro da União, Joshi, disse a eles que o assunto em torno do MSP só poderia ser discutido na presença do Ministro da Agricultura.

Pandher também exigiu que o governo abrisse a fronteira de Sambu, dizendo que empreendedores e comerciantes do outro lado estão sofrendo.

“Queremos ir para Delhi, já que os líderes de vários agricultores vieram aqui de todo o país. É mais fácil estar em Delhi logisticamente”, acrescentou Pandher.

Enquanto isso, Palhad Joshi ligou para Dallewal para terminar sua greve de fome, mas ele se apegou à sua demanda que até que o centro dê uma garantia legal no MSP, seu jejum continuará.

A próxima reunião entre os agricultores e o centro está programada para 22 de fevereiro, que os agricultores exigiram que fossem realizados em Delhi e acrescentaram que decidiriam o próximo curso de ação depois disso.

Os agricultores, sob a bandeira SKM (não políticos) e KMM, acampam nos pontos de fronteira de Shambu e Khanauri desde 13 de fevereiro do ano passado, depois que as forças de segurança não permitiram que marcharem para Delhi.