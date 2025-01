Em Arkhangelsk, as crianças começaram a “costurar” – um barco a motor para pescar, usado ativamente em tempo de guerra. Após a conclusão da construção, os adolescentes levam um barco a 2500 quilômetros ao longo dos rios do norte, lagos e mar branco.

O projeto dos entusiastas de Arkhangelsk é dedicado ao 80º aniversário da vitória, que é comemorado em 2025: ele se lembrará e falará em detalhes sobre a história das brigadas de estaleiro para crianças.

Nos anos da grande guerra patriótica, essas brigadas foram fundadas em Arkhangelsk de crianças e adolescentes. Era um tamanho forçado: quando os homens foram adiante, não havia ninguém para pegar peixe. E nada – a frota que permaneceu na cidade estava preocupada com os comboios dos Aliados e com a entrega de todo o necessário.

Arkhangelsk enviou flores e ensopado americanos ao Exército Vermelho, e ele estava morrendo de fome – nos meses mais difíceis do padrão de pão em algumas mãos caíram sob o bloqueio, até 70 gramas por dia. Os peixes salvam os peixes da fome, nos artesanatos tradicionais da Pomerania, os adolescentes construíram barcos relativamente leves em pouco tempo, e foi possível pegar Navaga, derreter e cheirar na zona costeira da Dvina e do Mar Branco.

Nas imagens do tempo de guerra, as figuras finas de crianças alcançaram em uma fileira ao longo da quilha de um grande período em comparação com elas. Olhe para o rosto: esses meninos e meninas de 10 a 15 anos, mas em pouco tempo eles se tornaram construtores de navios reais e aprenderam a realizar o trabalho de descargas altas – até o sexto.

Os desenhos históricos do monstro de 1943 foram encontrados para o projeto. Enquanto o chefe do estaleiro da parceria de construção naval pomeranica Yevgeny Kakarub disse ao “país de origem”, o arquivo do estaleiro Solombali hoje ajuda os tradicionais navios pomeranicos novos nela e a comer.

De acordo com o capitão de Arkhangelsk, a primeira equipe de crianças já está construindo um barco com os mestres do estaleiro e a natação de jovens construtores de navios, juntamente com mentores, está planejado para o verão. A rota começa em Dubna, passa por Rybinsk, Cherepovets e Vytegra, Petrozavodsk e Kizhi. Então continua em Solovki, bem como via Kandalaksha e Varzuga. Uma campanha em Arkhangelsk terminará – os participantes superarão 2500 quilômetros pela água.

Os artesanatos tradicionais da Pomerania durante a guerra tiveram que ser colocados sobre os ombros das crianças – os adolescentes construíram barcos relativamente leves em pouco tempo. Foto: Parceria da construção naval da Pomeraniana/ Museu Marinha do Norte

“A iniciativa, que recebeu o apoio do fundo de subsídio presidencial em uma quantia de quase dois milhões de rublos, permitirá que a prática permitirá recriar tecnologias de guerra. Adolescentes que construem um barco não apenas aprendem a trabalhar com ferramentas, onde as sutilezas da construção naval são controlados sob a orientação de mentores experientes, mas também profundamente imersos na história da navegação Páginas vk Governador da região de Arkhangelsk Alexander Tsybulsky.

“Os resultados do projeto exclusivo serão resumidos por uma exposição que será aberta no território do Museu do Mar do Norte”, disse o diretor do Museu Yevgeny Tenetov.

E agora os construtores de navios do povo pedem filhos e netos de adolescentes que trabalharam no estaleiro solombal de 1943 a 1946. “Todas as informações sobre os membros de sua família podem ser úteis”, disse o estaleiro.

Também observamos que os parceiros do projeto são o fundo de subsídios presidenciais, a Universidade Federal do Norte (Ártico), a filial de Arkhangelsk da Sociedade Histórica Militar Russa e do Museu Marinho do Norte.