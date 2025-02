As crianças em idade escolar da região de Arkhangelsk participam ativamente do programa para escolher uma profissão como parte do campeonato profissional. O programa começou em 18 de fevereiro em Arkhangelsk, Novodvinsk, Severodvinsk, Kotlas e outras regiões da região. Ocorre em faculdades, escolas técnicas, centros educacionais adicionais e em empresas da região. Mais de 200 mestres classes, jogos e excursões aguardam participantes, em particular visitando os sites do campeonato.

Por exemplo, estudantes da Arkhangelsk School N ° 50 visitaram o Polytechnique College. Eles tentaram em design e confeitaria e também viram como os profissionais ocorreram. O Dmitry Kuzmichev compartilhou que ele gostava particularmente de desenhar o norte boreal e assistir à competição.

Elena Zueva, atuando como diretora do Centro de Professor, disse que esse programa ajuda as crianças em idade escolar não apenas perguntam sobre diferentes profissões, mas também a entender seus interesses e suas capacidades para fazer uma escolha consciente no futuro. O programa trabalha nas escolas russas de 1 de setembro de 2023 para estudantes do 6º ao 11º ano e leva em consideração as necessidades do mercado de trabalho.

Os eventos durarão até 20 de fevereiro e mais de 2.000 crianças em idade escolar da região participarão.