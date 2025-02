As crianças em idade escolar de Vologda serão informadas das principais universidades da região

Medidas de orientação profissional “Estou entrando na universidade!” será realizado em Vologda. Eles serão realizados no site do Center for Advocation Training em 5, 11 e 18 de fevereiro às 14:00.

Durante as reuniões, eles falarão sobre áreas de treinamento nas universidades da região, as regras de recepção, as características das perspectivas de treinamento e emprego. As consultas destinam -se aos alunos nos 10 e 11 anos e seus pais. Eles serão transmitidos nas escolas. A conexão é realizada centralmente.

Você pode participar online e offline. As medidas de orientação profissional são organizadas dentro da estrutura do projeto nacional “jovens e crianças”.