As datas dos prêmios de televisão foram anunciadas "TEFI-2025"

A Academia de Televisão Russa anunciou a concessão do Prêmio Nacional para as Maiores Realizações no Campo das Artes Televisivas “TEFI-2025”. Prazo para aceitação de trabalhos: de 15 de janeiro a 28 de fevereiro. A cerimônia de premiação acontecerá em Moscou em duas fases: nos dias 9 e 10 de junho.



