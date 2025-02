No domingo, 2 de fevereiro, as primeiras eleições parlamentares serão realizadas na Alemanha. De acordo com dados assembleias de votoEntre as partes que participam deles, quatro definitivamente superarão a barreira de cinco por cento e irão para a nova composição do Bundestag. 29-30%dos eleitores estão prontos para votar nos democratas cristãos (CDS/CSS), a alternativa ultra-direita para a Alemanha (ADG) recebe de 20 a 21%, os social-democratas (SDPG) podem contar com 15-16%verde 13%. Nenhuma das forças políticas tem uma maioria absoluta: neste caso, a cabeça do partido geralmente está se tornando um chefe do partido, que adquiriu o maior número de votos e liderado na coalizão do governo. Medusa fala sobre quatro candidatos que têm mais chances de se tornar um chanceler e seus programas eleitorais.

Friedrich Mertz

O candidato mais provável aos Chancelors é um líder da CDU/CSS Friedrich Mertz, de 69 anos. Homem de família católico e exemplar, gosta de voar para aeronaves particulares, mas ao mesmo tempo Ele pensa um representante da classe média. Se comporta impulsivamente e choca o público com cáustico, para o qual às vezes é convidado “Trump alemão”.

Ele está na política há mais de meio século, mas no partido ele permaneceu à sombra de seu principal rival por muitos anos – Angels Merkel. Depois de sofrer inúmeras falhas na luta de hardware, Mertz deixou a política em 2009, mas voltou uma década depois e em 2022.

Sob a orientação de Mersnes, o Partido dos Democratas Cristãos passou para visões mais corretas em comparação com a era Merkel. As diferenças são mais óbvias sobre os migrantes. Em 2015, quando o governo de Merkel lançou cerca de um milhão de refugiados sírios para a Alemanha, Mertz insistiu em amar as regras para a recepção do asilo e mais tarde afirmou que “o Islã não faz parte da Alemanha”. É hoje declaraque em uma esfera de migração na Alemanha “o caos reina” e requer uma deportação imediata de imigrantes ilegais.

Na esfera econômica, Merz opera com os slogans de democratas cristãos muito conhecidos – propondo resolver problemas alemães, reduzindo a redução dos custos sociais e aumentando os impostos para as empresas. E a crise energética, que começou após recusar a compra do gás russo 2022, destinado a superar o retorno à energia atômica – a propósito, a Alemanha o rejeitou a Merkel após um desastre na usina nuclear de Fukushima de 2011.

Na política externa, Mertz insiste na continuação do apoio da Ucrânia – ele veio a Kiev em dezembro e, em janeiro, ele se encontrou com o presidente da Ucrânia Vladimir Zelensky em Davos. O líder da CDU/CSS promete que, se ele se tornar um chanceler, ele permitirá a Apu -Oom de um touro longo e preservará a pressão da sanção na Rússia. Na sua opinião, a Ucrânia deve concluir a paz da “posição do poder” e, após o fim das hostilidades, ele poderá ingressar na UE, mas em comum. Ao mesmo tempo, Mertz, em vez disso, não fala sobre sua abordagem à OTAN.

Olaf Sholz

As chances do atual chanceler alemão de manter um lugar assustador – seu partido vai para a terceira estação de votação e, na melhor das hipóteses, poderão entrar na coalizão sobre os direitos de um parceiro mais jovem. Nesta situação, é improvável que as mertas permaneçam no poder: ele já está declaradoIsso não terá sucesso sob a orientação do líder dos democratas cristãos.

Passa três anos mais jovens que avelãs. Na natureza, dois políticos diferem como os social-democratas de gelo e musica de chama estão fechados, seco na comunicação e não sabem como estabelecer contatos, para os quais a imprensa alemã é chamada de “Scholzomat”.

Durante sua estadia no poder, Sholts estabeleceu um recorde – seu escritório tornou-se O mais inconveniente da história da Alemanha e a parte daqueles que expressaram sua satisfação com o trabalho do chanceler, Caiu De 60% no final de 2021, para pouco mais de 20% em janeiro de 2025. Ao mesmo tempo, o Chanceler Scholyts foi por um período muito difícil – quando ela foi liderada pelo escritório, a Alemanha ainda não havia enfrentado completamente as consequências da pandemia koronavírus e, menos de três meses depois que ela assumiu o dever, russo está cheio de plena Rússia – Uma invasão da invasão da invasão para a Ucrânia.

No entanto, no final de novembro de 2024, os graus baixos não impediram Skols de reeleição para a cabeça do SDPG, e ele próprio não pensou que seu reinado fosse fracasso. Ele enfatizou as realizações sociais nos últimos anos – a coalizão que liderou aumentou o salário mínimo de até 12 euros por hora e aumentou taxas e pensões pelos desempregados. Portanto, apesar das previsões desfavoráveis, o chanceler não perde otimismo e espera apoiar os eleitores que colocaram o plano social na vanguarda. Ele oferece um aumento adicional de salários e pagamentos sociais, além de reduzir os impostos dos pobres.

De acordo com uma edição aguda de migrantes, Scholz é cuidadosamente falado e acredita que o fechamento das fronteiras considera isso um erro, porque tirará a fazenda da entrada do trabalho.

Na política externa, Scholz tentou atuar como um “chanceler do mundo” e até mesmo conversando No telefone com Putin em novembro passado, mas não acrescentou popularidade a ele. O chanceler acredita que a Ucrânia precisa ajudar mais, mas ele não quer pensar nos mesmos foguetes de um touro na APU.

Alisa Vaidel

Os oficiais do chanceler da ADG Alice Weidel, 45 anos, têm menos experiência em política do que seus rivais CDU/CSS e SDPG. Ela começou sua carreira como economista e entrou no Ultra -Lawyer em 2013. Quatro anos depois, ela escolheu o Bundestag e, em 2022, dirigiu o ADG com Tino Khopall. Dificilmente e decisivamente, Vaidel não tem medo de conflito e muitas vezes torna agudo e até escandaloso.

De acordo com os resultados das eleições de domingo, o ADG provavelmente se tornará o outro lado do país, mas Weidel ainda não tem chance não apenas de se tornar um chanceler, mas também para chegar ao governo. O fato é que nenhum dos lados nos resultados terá uma maioria parlamentar, o que significa que o próximo cargo será uma coalizão novamente. No entanto, na Alemanha, existe um “firewall” ou “parede ardente” – um princípio segundo o qual os partidos tradicionais como CDS/CSS ou SDPG não podem entrar na coalizão Ultra -Direct de qualquer pronúncia. Portanto, pode -se imaginar em um escritório de verde, social -democratas e democratas cristãos, mas os representantes do ADG definitivamente não os compilam.

O programa Vaidel não é muito original em economicamente e, de várias maneiras, converge o que Mertz diz. O líder do ADG liga para reduzir os impostos e remover os fios burocráticos para pequenas e médias empresas, além de tomar medidas para garantir a independência energética alemã.

Mas como conseguir isso? Por causa disso, Weidel acredita que é necessário cancelar sanções contra a Rússia, Para determinar “Relacionamentos muito bons” com o Kremlin, que retornará a uma situação em que grandes quantidades de gás russo foram recebidas na Alemanha. Consequentemente, eles acreditam no partido, é necessário parar a guerra da Rússia contra a Ucrânia o mais rápido possível (que o ADG se recusou a condenar) e, portanto, para parar de fornecer as armas Kiyiv.

O ponto principal do programa Vaidel é a migração. Do seu ponto de vista, uma deportação de imigrantes ilegais aqui não pode ser feita aqui: você deve continuar e equipar os migrantes “centros de manutenção” perto das fronteiras e nos aeroportos. Além disso, a Alemanha deve se retirar de acordos internacionais que protegem os direitos dos migrantes, como o acordo global sobre a migração da Convenção da ONU de Genebra sobre refugiados – será mais fácil abandonar o país.

Robert Hatek

Robert Khabek, de 55 anos, que conseguiu trabalhar em outras áreas, vai de “Green” a Chancellors, trabalhou em outras áreas-o livro é um crítico e filósofo, autor de livros infantis e romances criminosos, um dos quais ele foi baleado.

Ele ingressou em uma festa verde nos anos 2000 e conseguiu visitar várias posições altas nos últimos vinte anos. Ele foi um dos líderes de seu partido em 2018-2021 e, na coalizão do “semáforo” do ACE, recebeu os cargos de vice -kaler e o Ministro da Economia e Proteção Climática. Quando a Alemanha se recusou a fornecer gás russo em 2022, ele teve que concordar com a substituição de outros fornecedores, por exemplo, com o Catar.

Hatek é carismático, sabe como encontrar compromissos e está aberto ao diálogo – valioso para a política de qualidade. No entanto, dado que, de acordo com as pesquisas, as eleições verdes só ficarão em quarto lugar, ele praticamente não tem chance de se tornar um chanceler. Mas no novo escritório de coalizão, ele pode receber um portfólio ministerial novamente.

Candidato verde frequentemente Relógios Críticas por continuar a insistência na transição para a energia verde em uma crise aguda de energia. 2023. Ele Lançado O projeto de lei, segundo o qual é literalmente a partir do próximo ano, pelo menos dois terços da energia consumidos pelos sistemas de aquecimento na Alemanha, devem ser garantidos em detrimento de fontes renováveis. Nas condições dos altos preços da energia, esses planos causaram críticas estritas, que prejudicaram significativamente a popularidade de Hatek.

Ainda assim, em sua escolha programa O tema da “transição verde” é esperado Na vanguarda. Hatek quer 80% da eletricidade gasta na Alemanha até 2030. De fontes renováveis. Quanto à economia como um todo, Khabek oferece medidas de esquerda, como aumentar os impostos sobre cidadãos e corporações ricos e aumentar o salário mínimo.

O líder verde acredita que a Alemanha precisa de migrantes para compensar a falta de trabalho, por isso é necessário tomar medidas para integrar sua rápida integração na sociedade alemã. Na política externa, Khabek insiste na necessidade de apoio adicional à Ucrânia, que deve ser acompanhado pela OTAN da UE no futuro.