As emissões de óleo combustível em Kuban foram descobertas pela primeira vez nas margens do Mar de Azov

Agora a área desta área está incluída na zona de monitoramento constante, que ocorre todas as manhãs. A extensão desta zona aumentou para 265 quilômetros.

“No dia 21 de janeiro foram retirados 6 km de litoral, foram coletados 150 kg de solo contaminado. 65 pessoas e 7 equipamentos estiveram envolvidos no trabalho”, disse a sede operacional de Kuban.

Anteriormente, o óleo combustível lavado não era encontrado na costa do Mar de Azov, porque a corrente o transportava do Estreito de Kerch para o Mar Negro, e uma parte significativa fluía do petroleiro Volgoneft-239, a popa dos quais está encalhado ao largo da costa do Mar Negro.

Anteriormente, o monitoramento era realizado na costa desde o Cabo Panagia, na região de Temryuk, até a vila de Myskhako, em Novorossiysk.