Em memória daqueles que lutaram e morreram nas frentes que trabalhavam nas costas, as equipes das empresas de carvão da empresa decidiram comemorar o grande encontro. Ao longo do ano, os funcionários são mais obrigações para cumprir os planos e tarefas de produção. A principal condição para cada desempenho é a conformidade impecável com as medidas de segurança.

Os primeiros resultados da mudança de trabalho serão resumidos na véspera da celebração do aniversário da grande vitória.

– Cada família tem seu próprio herói orgulhoso e protege sua memória, que é transmitida de geração em geração. Os anos difíceis tiveram que passar por nossos avós e bisavôs, mas eles sobreviveram e venceram. Centenas de soldados antes da frente se tornaram os ancestrais de dinastias inteiras de minas. Atualmente, investimos sinceros respeito e grande gratidão em nosso trabalho a todos que defenderam seu país de origem nos anos de terrível guerra. Nossas minhas equipes mostram coerência e saudade de vitórias na produção todos os dias “, diz Alexander Ponizov, diretor das atividades auxiliares do Suek -Kuzbass JSC.

Além do desempenho da produção durante o ano do Jubileu, os grupos de empresas de Suek-Kuzbass tradicionalmente participam das ações totalmente russas e regionais que se concentram no aniversário da vitória, competições esportivas, competições criativas e reuniões com veteranos. Nos dias de pré -sexta -feira, os funcionários vão aos subbotniks para melhorar as áreas, além de empresas, memoriais que se concentram na grande guerra patriótica e nas ruas da cidade.

Desde 1º de março, o Museu de Mineiro da Mina Kolchuginsky abrirá uma exposição temática dedicada aos funcionários da empresa – os heróis da grande guerra patriótica.