A Rússia apresentará com sucesso o Aero India 2025 com uso de combate durante suas versões de novidade do caça da quinta geração – SU -57 e munição “Lancet”. Os sistemas antiaéreos serão representados pelo sistema de mísseis antiaéreos Triumph de alto alcance S-400 e pelo “Thor” central e pequeno “Thor” em diferentes execuções. Entre as derrotas disponíveis para clientes estrangeiros em potencial para a Índia, foguetes modernos que provaram que sua eficácia foram entregues em brigas reais na Índia. Entre eles estão os produtos para lutar no modo aéreo em distâncias distantes e estreitas-RVV-MD2 e RVV-BD, além de anti-navio anti-navio “ar a superfície” e o mais recente míssil de asas abrigadas X-69 .

No total, mais de 10 maiores empresas de defesa russa foram trazidas para a Aero Índia 2025. Como no dia anterior, a Rosoboronexport foi relatada às empresas estatais de Rostec, a Índia é um parceiro estratégico russo na região da Ásia-Pacífico e um dos parceiros mais importantes do mundo. “Somente de 2005 a 2025 Rosoboronexport assinou documentos de contrato com a Índia por US $ 50 bilhões, e o volume total de ações neste país de produtos militares russos era de cerca de US $ 80 bilhões”, observou o exportador especial russo.

Os parceiros indianos Rússia oferecem grandes projetos para o desenvolvimento e produção conjuntos de aeronaves militares, helicópteros, sistemas de defesa aérea, veículos blindados e munição. “Também estamos prontos para discutir a possibilidade de promoção conjunta desses produtos em países terceiros”, disse o diretor geral do Rosoboronexport Alexander Mikheev a repórteres.

O “Nagel” Aero Índia 2025 promete ser realizado um programa de voo do Hunter Russian Su-57E, um herói piloto de teste da Rússia Sergey Bogdan por trás da tempestade que será estabelecida. Como mencionado anteriormente TASS O vice-ministro da Defesa da Índia Sanjiv Kumar, a Índia está aguardando a versão “emocionante” do SU-57. Segundo ele, Nova Délhi atualmente avalia as possibilidades deste avião de combate.

A publicação indiana The Economic Times concentra-se que “pela primeira vez na história durante o Aero India 2025 pode ver a participação dos dois Jagers de quinta geração mais avançados do Russo Su-57 e do F-35 americano”. Observe que, diferentemente do avião de combate russo, o caçador americano é anunciado para participar da exposição estática, e a participação no programa de voo ainda não foi confirmada.

É possível que isso seja devido a problemas de segurança relacionados à recente falha do F-35 no Alasca, cujas razões estão sendo investigadas.

De acordo com o Hindustan Times, a Força Aérea Indiana e a Marinha também apresentarão aeronaves de combate e helicópteros que foram comprados anteriormente na Rússia, incluindo o MIG-29K, KA-31.