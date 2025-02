A região de Tambov está examinando a formação de um cluster de petróleo e gás inter -regional, que incluirá empresas, incluindo a região de Ryazan. Ele escreve sobre isso “Kommersant”.

De acordo com a LA Source, em caso de cluster, além do Ryazan, as empresas incluirão empresas nas regiões de Tambov, Voronezh, Tula, Chelyabinsk e o território de Perm.

O conceito de treinamento de grupos industriais na região de Tambov começou a ser discutido em 2022, quando ocorreram dificuldades com a implementação do formato de parques industriais na região.