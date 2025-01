As escolas estão fechadas em Delhi-NCR em 3 de janeiro? IMD emite alerta amarelo enquanto neblina cobre o norte da Índia

Enquanto isso, à tarde e à noite, é provável que haja poluição atmosférica e neblina superficial, juntamente com céu parcialmente nublado. As temperaturas máximas e mínimas oscilarão entre 17 e 8 graus Celsius durante os dois dias. O IMD, em seu comunicado de imprensa de 2 de janeiro, declarou: “Houve um ligeiro aumento na temperatura mínima e uma queda na temperatura máxima de até 03°C em Delhi/NCR durante as últimas 24 horas.”

Escolas de Delhi fechadas para férias de inverno

A Diretoria de Educação (DoE) anunciou que as férias de inverno começaram em 1º de janeiro e terminarão em 15 de janeiro. Portanto, as escolas da capital nacional permanecerão fechadas para as turmas 1 a 6 por um total de 15 dias. As escolas em Noida, Gurgaon, Ghaziabad e Faridabad também estarão fechadas até 14 de janeiro, enquanto algumas reabrirão a partir de 16 de janeiro.