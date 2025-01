As escolhas do gabinete de Donald Trump enfrentam audiências no Senado: principais datas e horários – programação completa aqui

À medida que o presidente eleito, Donald Trump, avança com a preparação da sua administração, as audiências no Senado para várias das suas escolhas para o Gabinete estão oficialmente em andamento. As audiências permitirão que os senadores questionem candidatos a cargos importantes no governo dos EUA.

Estas audiências, agendadas ao longo da semana, são um passo fundamental para confirmar as escolhas de Trump para a sua próxima administração.

Programação de terça-feira: Defesa e Segurança Nacional 9h30 – Pete Hegseth, Departamento de Defesa

O nomeado de Trump para secretário da Defesa, Pete Hegseth, comparecerá perante o Comitê de Serviços Armados do Senado. Hegseth, ex-apresentador da Fox News e veterano de combate da Guarda Nacional do Exército, enfrentou escrutínio sobre alegações de consumo excessivo de álcool e má conduta sexual. Como chefe do Pentágono, ele teria autoridade significativa sobre as forças armadas dos EUA, perdendo apenas para o presidente.

Programação de quarta-feira: Justiça, Transporte e Inteligência 9h00 – Kristi Noem, Departamento de Segurança Interna

A governadora de Dakota do Sul, Kristi Noem, nomeada para chefiar o Departamento de Segurança Interna, comparecerá perante o Comitê de Segurança Interna e Assuntos Governamentais. Como fazendeira e ex-congressista, espera-se que ela desempenhe um papel fundamental na agenda de imigração de Trump, concentrando-se na segurança da fronteira dos EUA e nos esforços de deportação.

9h30 – Pam Bondi, Departamento de Justiça

Pam Bondi, escolhida por Trump para procuradora-geral, enfrentará o Comitê Judiciário do Senado. Bondi, ex-procurador-geral da Flórida, está intervindo depois que Matt Gaetz retirou-se da consideração em meio a investigações sobre suposta má conduta. A nomeação de Bondi chamou a atenção devido às preocupações com a influência de Trump no Departamento de Justiça.

10h00 – Sean Duffy, Departamento de Transportes

O ex-congressista de Wisconsin, Sean Duffy, nomeado para chefiar o Departamento de Transportes, será questionado pelo Comitê de Comércio, Ciência e Transporte do Senado. Este departamento supervisiona diversos setores, incluindo ferrovias, companhias aéreas e transporte público.

10h00 – John Ratcliffe, CIA

John Ratcliffe, ex-diretor da Inteligência Nacional, aguarda confirmação como diretor da CIA. Ratcliffe enfrentará o Comitê de Inteligência do Senado enquanto tenta liderar a agência de inteligência do país, responsável por operações secretas e coleta de inteligência estrangeira.

10h00 – Marco Rubio, Departamento de Estado

O senador da Flórida, Marco Rubio, comparecerá perante o Comitê de Relações Exteriores do Senado para sua nomeação como Secretário de Estado. Se confirmado, Rubio desempenhará um papel vital na condução das negociações diplomáticas e no aconselhamento de Trump sobre política externa.

10h00 – Chris Wright, Departamento de Energia

O executivo de combustíveis fósseis Chris Wright, nomeado para chefiar o Departamento de Energia, será questionado pelo Comitê de Energia e Recursos Naturais do Senado. A posição de Wright sobre as alterações climáticas suscitou preocupações enquanto ele se prepara para supervisionar as políticas energéticas e os arsenais de armas nucleares dos EUA.

13h00 – Russell Vought, Escritório de Gestão e Orçamento

Russell Vought, que atuou como diretor do OMB durante o primeiro mandato de Trump, testemunhará perante o Comitê de Segurança Interna e Assuntos Governamentais do Senado. Vought supervisionará o desenvolvimento do orçamento do presidente e das revisões regulatórias.

Programação de quinta-feira: Interior, HUD e EPA 10h00 – Doug Burgum, Departamento do Interior

O ex-governador da Dakota do Norte, Doug Burgum, comparecerá perante o Comitê de Energia e Recursos Naturais do Senado para sua nomeação para chefiar o Departamento do Interior. Burgum também chefiará o Conselho Nacional de Energia, que Trump destacou como fundamental para estabelecer o domínio energético dos EUA.

10h00 – Scott Turner, Departamento de Habitação e Desenvolvimento Urbano

Scott Turner, nomeado para chefiar o HUD, testemunhará perante o Comitê de Assuntos Bancários, Habitacionais e Urbanos do Senado. Turner, ex-jogador da NFL e membro da Câmara dos Representantes do Texas, tem a tarefa de atender às necessidades habitacionais dos pobres da América e garantir leis habitacionais justas.

10h00 – Lee Zeldin, Agência de Proteção Ambiental

O ex-congressista de Nova York Lee Zeldin comparecerá perante o Comitê de Meio Ambiente e Obras Públicas do Senado. A confirmação de Zeldin o colocaria à frente de uma agência focada na proteção ambiental e na aplicação de padrões ambientais nacionais.

10h15 – Pam Bondi, dia 2 perante o Comitê Judiciário do Senado

Pam Bondi fará sua segunda aparição perante o Comitê Judiciário do Senado na quinta-feira.

10h30 – Scott Bessent, Departamento do Tesouro

O gestor financeiro bilionário Scott Bessent, nomeado para liderar o Departamento do Tesouro, enfrentará o Comitê de Finanças do Senado. Bessent, que poderá se tornar o primeiro membro do Gabinete abertamente LGBTQ confirmado pelo Senado em uma administração republicana, supervisionará a política financeira e a dívida pública.

21 de janeiro: Audiência sobre Assuntos de Veteranos

Doug Collins, Departamento de Assuntos de Veteranos

O ex-congressista da Geórgia, Doug Collins, nomeado para liderar o Departamento de Assuntos de Veteranos, testemunhará perante o Comitê de Assuntos de Veteranos do Senado. Collins, ex-capelão da Marinha dos EUA, aspira a liderar o departamento que presta assistência médica a veteranos militares.

Audiências não agendadas para outras seleções Várias das escolhas do Gabinete de Trump ainda aguardam audiências de confirmação, incluindo alguns dos nomeados mais controversos:

Lori Chávez-DeRemer, Departamento do Trabalho

Tulsi Gabbard, Gabinete do Diretor de Inteligência Nacional

Robert F. Kennedy Jr., Departamento de Saúde e Serviços Humanos

Howard Lutnick, Departamento de Comércio

Linda McMahon, Departamento de Educação

Brooke Rollins, Departamento de Agricultura

Elise Stefanik, embaixadora da ONU