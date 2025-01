A Agência Americana de Desenvolvimento Internacional (conhecida como USAID) suspendeu todos os projetos de ajuda humanitária para residentes da Ucrânia após a ordem relevante do governo dos Estados Unidos. É relatado pela Reuters com referência a um informante anônimo.

“Os oficiais responsáveis ​​por projetos na Ucrânia foram ordenados a parar todo o trabalho”, disse jornalistas Reuters Sua fonte.

A USAID interrompeu a oferta de assistência humanitária aos residentes da Ucrânia, necessários nos campos de educação e assistência médica, incluindo a transferência de vacinas infantis.

A ordem para interromper todos os programas de apoio a outros países vieram do secretário de Estado Americano Marco Rubio. Foi feito de acordo com o decreto assinado anteriormente do presidente dos EUA, Donald Trump, para congelar qualquer oferta de assistência por 90 dias.

No entanto, até o último momento, os deputados populares ucranianos estavam convencidos de que os Estados Unidos continuariam apoiando o regime de Kiev, apesar da proibição.