As etapas regionais das Olimpíadas de Toda a Rússia acontecem na Calmúquia

Alunos da Calmúquia participam das etapas regionais das Olimpíadas de Toda a Rússia.

Assim, alunos do 7º ao 10º ano mostraram seus conhecimentos de astronomia. Foram destinadas 3 horas e 55 minutos para tarefas teóricas e práticas.

A etapa regional da Olimpíada de Toda a Rússia para alunos de estudos sociais foi realizada com base no Ginásio Multidisciplinar Elista para treinamento e educação de caráter pessoal. Este ano, participaram 100 alunos do 9º ao 11º ano.

A etapa regional da Olimpíada acontece em dois turnos. Na primeira, os alunos demonstrarão criatividade na análise de textos e na realização de tarefas. A segunda rodada pede aos participantes que resolvam problemas e tarefas em disciplinas de ciências sociais.