No mês passado, as explosões ocorreram em três embarcações de petróleo em diferentes partes do Mar Mediterrâneo, cujas causas ainda não foram instaladas, relatórios da Reuters em relação às fontes no setor de transporte marítimo e serviços de segurança. Todos os três navios -tanque, de acordo com dados sobre os serviços que seguem o movimento de navios, visitaram recentemente os portos russos.

Como observa a Reuters, estamos falando sobre as primeiras décadas nas laterais dos navios civis no Mar Mediterrâneo.

Assim, a agência se assemelha a 15 de fevereiro, no porto de Savon, no norte da Itália, como resultado de uma explosão de um dano de corpus sob a linha de água, um navio -tanque da Seaewel, que é uma empresa grega de Tanamaris. A segunda explosão aconteceu no mesmo navio após 20 minutos, o que não causou danos ao navio. O escritório do promotor de Savona é esclarecido pelas circunstâncias do incidente.

No final de janeiro, o tanque Sicharm (Sacharm), cujo operador também é a Tannamaris Company, também foi danificado por Tenamaris, duas fontes de Reuters foram danificadas.

Leamaris não respondeu imediatamente a pedido da agência de comentários.

O terceiro incidente com os navios -tanque ocorreu na Líbia em fevereiro. O navio Grace Ferrum recebeu um dano tão significativo que foi necessária uma operação de resgate, disseram três fontes da Reuters. O operador de Grace Ferrum é Cymar Chipre, o navio caminha sob a bandeira da Libéria. Os comentários da Cymar também não conseguiram.

Representantes do setor de transporte marítimo em uma entrevista à Reuters anunciaram preocupações crescentes em relação a uma série de explosões.

A agência lembra que, no final de dezembro, ocorreu uma explosão na enfermaria da máquina de carga seca russa “Ursa major). Uma carga seca, que proporcionou um fardo para o exército russo na Síria por vários anos, o destino de três Os membros da tripulação afundaram.

O proprietário do URS Main Brod, um grupo de empresas, um armazenador, que faz parte da estrutura do Ministério da Defesa da Federação Russa, anunciou que um “ataque terrorista -alvo” foi cometido por carga seca.

“Verdade ucraniana” fixoQue o tanque de Sidzhevel está incluído na frota da sombra russa, na qual o petróleo russo é transportado para a Europa, apesar das sanções. A publicação também escreveu que esse navio -tanque teve recentemente a presença de Luka Jaykhan turco.

A Frota das Sombras, de acordo com os pesquisadores, usa a Rússia para transportar produtos petrolíferos e produtos petrolíferos para evitar sanções européias e americanas. Inclui várias centenas de navios que formalmente não estão associados à Rússia.

Desastre esperando Devido às sanções, a Rússia e os ocidentais estão sobrecarregados diretamente pelo petróleo no mar. Isso cria uma séria ameaça à natureza da costa grega