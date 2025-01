Os resultados da implementação do projecto regional “Exportação de produtos agrícolas”, que decorreu de 2018 a 2024 no âmbito do projecto nacional “Cooperação Internacional e Exportação”, foram resumidos durante uma reunião operacional no governo regional. Em nome do governador, a reunião foi presidida pelo primeiro vice-chefe da região, Yuri Petukhov.

Note-se que a região de Novosibirsk, uma das regiões do Distrito Federal da Sibéria, respondia por mais de um terço do volume total das exportações agrícolas no final de 2024. Assim, a região de Novosibirsk é uma região agrícola em constante desenvolvimento e um dos maiores exportadores do Distrito Federal da Sibéria, como mostram os dados do Serviço Federal de Alfândega (FCS).

Em 2024, a região exportou mais de 2.132,8 mil toneladas de produtos agrícolas; em termos de valor, o volume de exportações é 1,1 vezes superior ao de 2023. A meta definida para 2024 foi alcançada em 156,7 por cento, enfatizou o vice-presidente do governo regional, ministro da Agricultura, Andrei Shindelov.

Conforme observado na assessoria de imprensa do governo regional, as medidas de apoio do estado federal contribuem para o alcance dos indicadores-alvo, incluindo subsídios aos custos de transporte, compensação de parte dos custos de certificação de produtos agrícolas no mercado externo, reembolso de custos de produção de oleaginosas e empréstimos preferenciais aos exportadores agrícolas.

Para cumprir as tarefas delineadas pelo Presidente da Federação Russa, um novo projecto “Exportação de produtos agrícolas” foi desenvolvido na região de Novosibirsk como parte do programa regional de desenvolvimento das exportações até 2030.

Referência

Em 2024, a região de Novosibirsk forneceu produtos agrícolas a 55 países. A estrutura de exportação é diversificada. As posições mais importantes são ocupadas por grãos, sementes oleaginosas e leguminosas, que representam mais de 61,4 por cento das exportações agrícolas de Novosibirsk. No ano passado, os exportadores expandiram activamente a sua oferta: por exemplo, os primeiros lotes de ervilhas foram recebidos na Índia, trigo em Cuba e na República da Coreia, e cevada de Novosibirsk foi enviada para a Líbia e o Irão.