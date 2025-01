Em Dezembro, o volume de exportação de automóveis caiu 3,7% em relação a Novembro, para 1,38 mil milhões de dólares, continuando a descida pelo terceiro mês consecutivo, após um forte aumento em Agosto-Setembro, para níveis de 1,6 a 1,8 mil milhões de dólares.

As exportações de automóveis da China atingiram os seus níveis mais elevados em Agosto e Setembro do ano passado, antes do aumento anunciado do imposto de desmantelamento de automóveis a partir de 1 de Outubro. Já no primeiro semestre do ano, automóveis de passageiros da China no valor de 6,21 mil milhões de dólares foram importados para a Rússia.

Ao mesmo tempo, o volume de fornecimento de camiões da China em termos monetários caiu 12,4%, para 2,7 mil milhões de dólares em 2024. E as exportações chinesas de peças e acessórios para veículos motorizados aumentaram significativamente em 29,5% durante o ano, atingindo 2,65 mil milhões de dólares.

RG informou anteriormente que os armazéns das concessionárias estão cheios de carros novos, mas que você não deve esperar nenhum desconto.