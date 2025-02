As exportações de defesa da Índia atingiram Rs 23.000 cr com 88% de auto -suficiência: Rajnath Singh

O Ministro da Defesa da União, Rajnath Singh, disse na segunda-feira que as exportações de defesa da Índia atingiram 23.000 milhões de rúpias em 2023-24 e que o país atingiu 88 % da auto-suficiência na produção de munição. Contornando mais avanços no setor de defesa, ele disse que a Índia pretende atingir o objetivo de 50.000 milhões de euros para 2029.

Rajnath Singh participou do dia da Fundação 16 do IIT Mandi, onde incentivou o aumento do progresso tecnológico na guerra da IA, na segurança cibernética, na fabricação de chips nativos e tecnologia quântica para aumentar a defesa da Índia. Pediu ao IIT Mandi e outras instituições que tomassem a iniciativa de investigar e progredir nessas áreas críticas.

O ministro instou os alunos a adotarem a inovação tecnológica e facilitar a aspiração da Índia de se tornar um país desenvolvido até 2047 através da adoção do Mantra IIT (iniciar, melhorar e transformar).

“Precisamos de doutrina de guerra conduzida pela IA, chips indígenas de IA para cintos de defesa e incêndio para segurança cibernética”, disse ele.

Enfatizando o rápido crescimento tecnológico da Índia, previu que o setor atingirá US $ 300 a 350 bilhões nos próximos cinco anos. Singh incentivou os jovens inovadores a liderar a IA, aprendizado automático e tecnologia digital, em vez de simplesmente se adaptar às tendências globais.

“Os pesquisadores do IIT Mandi estão fazendo um bom trabalho sobre robótica, tecnologia de drones, tecnologia AR-VR e contribuirão com entusiasmo nesses setores e outras tecnologias semelhantes de vanguarda na próxima vez”, acrescentou o ministro.

Ele também falou sobre a prosperidade da economia digital da Índia e mencionou que nossa indústria de telecomunicações é a segunda maior em todo o mundo e que a UPI estabeleceu padrões globais para pagamentos digitais.